Pe urmele criptomonedelor: ce poate și ce nu poate demonstra ancheta penală

Tranzacțiile cu criptomonede pot lăsa urme accesibile anchetatorilor. Dar de la urmărirea unui transfer până la identificarea persoanei responsabile de o infracțiune este un drum care nu poate fi parcurs doar cu ajutorul unui program informatic.

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O analiză publicată pe JURIDICE.ro, de judecătorul Marius Peter de la Curtea de Apel Alba Iulia, explică limitele acestor investigații și riscurile încrederii excesive în tehnologie.

Urma banilor nu este și dovada identității

În rețele publice precum Bitcoin sau Ethereum, tranzacțiile sunt înregistrate într-un registru digital numit blockchain. Anchetatorii pot consulta aceste informații pentru a urmări transferurile, inclusiv în dosare privind fraude informatice, atacuri cibernetice sau spălarea banilor.

Registrul nu conține însă, prin simpla înregistrare a tranzacțiilor, numele persoanelor care le efectuează. El arată mișcările dintre adrese digitale, nu identitatea celor care le controlează.

Distincția este esențială: identificarea traseului unei sume nu înseamnă automat identificarea persoanei care a transferat-o. Nici existența unei legături între două adrese nu dovedește, singură, o înțelegere infracțională între utilizatorii lor.

Ce adaugă programele de analiză

Pentru a interpreta volume mari de tranzacții, autoritățile folosesc platforme specializate. Acestea combină informațiile publice cu baze de date proprii și metode automate de analiză. Pot grupa adrese despre care estimează că sunt controlate de aceeași entitate sau pot identifica posibile legături cu platforme de schimb.

Rezultatele sunt utile, dar nu toate au același grad de certitudine. Unele reflectă direct tranzacții înregistrate în rețea. Altele sunt deducții, care depind de metoda folosită și pot fi greșite.

O diagramă care leagă mai multe adrese poate părea convingătoare. Pentru a-i înțelege valoarea, trebuie însă să știm cum au fost stabilite conexiunile și ce informații le susțin. Aspectul precis al unui grafic nu garantează precizia tuturor concluziilor sale.

De la indiciu la dovadă

Un rezultat care ajută anchetatorul să descopere o pistă nu este neapărat suficient pentru a demonstra o acuzație în instanță.

Pentru stabilirea identității unei persoane sau a controlului asupra fondurilor pot fi necesare verificări suplimentare: informații de la platformele de schimb, date de autentificare, corespondență ori examinarea dispozitivelor informatice.

Analiza publicată pe JURIDICE.ro subliniază că judecătorul trebuie să evalueze concluziile tehnice împreună cu celelalte probe. Apărarea trebuie, la rândul său, să aibă posibilitatea efectivă de a le contesta.

Aceasta nu înseamnă că orice program comercial este nesigur sau că rezultatele sale trebuie respinse. Important este ca metoda, datele relevante și limitele analizei să poată fi explicate și verificate. Reputația furnizorului nu poate înlocui această examinare.

Dependența de tehnologie are și un cost

Raportul Europol semnalează și dificultăți practice: licențe costisitoare, dependență de un număr restrâns de furnizori și rezultate care nu pot fi transferate ușor între programe diferite.

Aceste obstacole pot afecta continuitatea anchetelor și accesul autorităților la instrumentele necesare. În plus, folosirea unor platforme externe ridică întrebări despre protejarea informațiilor sensibile ale investigației.

Soluția nu este renunțarea la tehnologie

Direcțiile propuse în analiza de pe JURIDICE.ro sunt verificarea independentă a instrumentelor, reguli mai clare de documentare și pregătirea comună a investigatorilor și magistraților.

Europol a testat, în parteneriat cu Eurojust, o inițiativă de pregătire care urmărește tocmai înțelegerea și examinarea critică a analizelor blockchain, dincolo de simpla utilizare a programelor.

Miza este ca tehnologia să ajute justiția, nu să îi înlocuiască raționamentul. O anchetă solidă nu trebuie doar să arate pe unde au circulat criptomonedele, ci și să explice ce demonstrează acel traseu — și ce nu poate demonstra.