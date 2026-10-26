Normele medicale pentru permisul auto se schimbă. Ce trebuie să știe șoferii

Vederea, sănătatea mintală, dependența de alcool și efectele anumitor medicamente asupra capacității de a conduce sunt în centrul modificărilor prezentate de JURIDICE.ro. Ideea principală a proiectului analizat: evaluarea medicală trebuie să țină cont de riscul concret pentru siguranța rutieră, nu doar de existența unui diagnostic.

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Potrivit JURIDICE.ro, Ordinul ministrului sănătății nr. 1829/2026, care modifică normele medicale pentru conducerea unui autovehicul, a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare la 22 octombrie 2026. Analiza de fond publicată pe site se referă însă la proiectul pus anterior în dezbatere publică.

Problemele de vedere nu înseamnă automat excluderea

Proiectul detaliază evaluarea vederii, inclusiv verificarea câmpului vizual. Pentru anumite situații, precum vederea cu un singur ochi sau vederea dublă, sunt prevăzute condiții speciale de evaluare.

În cazurile excepționale avute în vedere de text, eliberarea sau reînnoirea permisului poate depinde de examinarea de specialitate, de o probă practică și de controale medicale periodice. Nu este, așadar, o permisiune generală pentru orice afecțiune vizuală.

Sănătatea mintală: contează efectele asupra conducerii

În materia sănătății mintale, proiectul pune accent pe tulburările grave care afectează judecata, comportamentul sau capacitatea de adaptare. Sunt avute în vedere și situații în care un aviz favorabil al medicului specialist, împreună cu monitorizarea periodică, poate permite eliberarea sau reînnoirea permisului.

Mesajul central este că evaluarea trebuie raportată la capacitatea persoanei de a conduce în siguranță.

Alcoolul și medicamentele, evaluate prin prisma riscului

Pentru dependența de alcool și alte tulburări asociate consumului, incompatibile cu șofatul în siguranță, proiectul prevede restricții. Totodată, permite luarea în considerare a eliberării sau reînnoirii permisului după o perioadă de abstinență și o remisiune confirmată medical, cu monitorizare.

Textul analizat privește și substanțele ori medicamentele care afectează sau pot afecta capacitatea de a conduce. Aceasta nu înseamnă că orice tratament medicamentos exclude obținerea permisului: relevant este efectul asupra siguranței la volan.

În esență, direcția proiectului este o evaluare mai atentă a fiecărui caz. Aceasta nu elimină restricțiile medicale, ci urmărește să le lege mai clar de riscul real pentru șofer și pentru ceilalți participanți la trafic.