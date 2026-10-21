Autoturism vândut, dar neînmatriculat de cumpărător: cum pot fi oprite amenzile, impozitele și alte consecințe administrative?

Ați vândut autoturismul, dar continuați să primiți amenzi sau să îl găsiți în evidența fiscală? Soluția presupune separarea a trei probleme: dovada vânzării, actualizarea evidențelor și contestarea obligațiilor stabilite greșit. O singură cerere nu rezolvă automat toate aceste situații.

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Scoaterea din evidența fiscală

Declarați înstrăinarea la direcția locală de taxe și impozite în termen de 30 de zile, pe baza documentelor justificative. Păstrați contractul și dovada înregistrării declarației: acestea sunt importante inclusiv dacă, ulterior, trebuie să demonstrați când ați încetat să fiți proprietar.

Dacă dețineați autoturismul la sfârșitul anului precedent, impozitul rămâne datorat pentru întregul an al vânzării. În schimb, nu ar trebui să suportați impozitul pentru anii următori doar pentru că noul proprietar nu a trecut mașina pe numele său. Dacă acesta continuă să apară, solicitați corectarea evidenței și a impunerii, anexând contractul.

Evidența fiscală nu este evidența înmatriculărilor

Scoaterea fiscală nu trebuie confundată cu radierea din circulație. Pentru un autoturism deja înmatriculat în România, trecerea pe numele cumpărătorului se numește transcrierea transmiterii proprietății.

Verificați dacă înstrăinarea a fost comunicată serviciului de înmatriculări prin mecanismul de schimb de informații dintre autorități. Cereți confirmări scrise, nu vă limitați la asigurările cumpărătorului.

Amenzile primite după vânzare

Faptul că numele dumneavoastră figurează încă în evidențe nu înseamnă că orice amendă este justificată. Contează ce faptă este sancționată, când a fost săvârșită și cui îi revenea obligația respectivă.

Pentru amenzile privind lipsa rovinietei, dovada înstrăinării și a datei acesteia poate fi decisivă. Păstrați, așadar, și documentele care confirmă prezentarea contractului la autoritatea fiscală.

Nu ignorați procesul-verbal. Termenul general pentru plângerea contravențională este de 15 zile de la înmânare sau comunicare. Nu așteptați soluționarea unei simple petiții administrative înainte de a vă proteja dreptul de contestare.

Ideea esențială: actualizarea evidențelor previne problemele viitoare, dar nu anulează automat amenzile deja emise. Fiecare act primit trebuie verificat separat.

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