 Acuzat nu înseamnă vinovat. Când un dosar penal poate opri o carieră | adevarul.ro
search
Marți, 20 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
juridice banner png

Acuzat nu înseamnă vinovat. Când un dosar penal poate opri o carieră

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O acuzație penală nu este o condamnare. Totuși, pentru un profesionist, consecințele pot apărea cu mult înaintea verdictului: întreruperea activității, pierderea veniturilor și afectarea reputației. O analiză publicată pe JURIDICE.ro aduce în atenție situația practicienilor în insolvență și ridică o întrebare importantă: cum protejăm încrederea într-o profesie fără să îi tratăm drept vinovați pe cei care sunt doar acuzați?

curs management (2) (1) jpg
Foto: Arhiva Adevărul

Practicienii în insolvență sunt specialiștii care administrează procedurile firmelor ajunse în dificultate financiară, inclusiv reorganizarea sau lichidarea acestora. Verifică datorii, valorifică bunuri și iau măsuri care influențează recuperarea banilor de către creditori. Deciziile lor pot genera nemulțumiri și, uneori, plângeri penale. Dar existența unei plângeri sau formularea unei acuzații nu dovedește vinovăția.

Suspendarea din profesie, înaintea verdictului

Problema analizată privește o prevedere din OUG nr. 86/2006, actul care reglementează profesia. Aceasta leagă suspendarea calității de practician de punerea în mișcare a acțiunii penale sau de trimiterea în judecată pentru o infracțiune „de natură să aducă atingere prestigiului profesiei”. Suspendarea poate dura până la hotărârea definitivă.

Punerea în mișcare a acțiunii penale înseamnă că persoana devine inculpat, nu că a fost găsită vinovată de o instanță. Între acest moment și verdict pot trece ani. Între timp, un profesionist suspendat își poate pierde mandatele și relațiile profesionale. O eventuală achitare nu repară, prin ea însăși, toate aceste consecințe.

Potrivit comunicatului Curții Constituționale prezentat în analiza JURIDICE.ro, la 8 octombrie 2026, Curtea a declarat neconstituțională această prevedere. Problemele semnalate țin de lipsa unor criterii clare pentru identificarea infracțiunilor care afectează „prestigiul profesiei”, de neclaritatea autorității și a procedurii de suspendare, precum și de tratamentul diferit față de alte profesii comparabile.

Este importantă o precizare: potrivit articolului-sursă, soluția Curții se întemeiază pe cerințele de claritate a legii și egalitate în drepturi, fără a reține distinct încălcarea prezumției de nevinovăție. Legătura cu această garanție reprezintă argumentul mai larg dezvoltat în analiză.

La data finalizării studiului, 18 octombrie 2026, decizia motivată nu fusese publicată în Monitorul Oficial. Distincția contează: efectele juridice ale deciziei sunt legate de publicare, nu de simpla anunțare a soluției.

Aceeași profesie, reguli diferite de judecată

Articolul semnalează și o altă diferență. Un practician în insolvență care este și avocat poate fi judecat, în primă instanță, de curtea de apel datorită acestei calități suplimentare. Colegul său care nu este avocat intră sub regulile obișnuite de competență, în funcție de infracțiunea cercetată.

Analiza critică această diferență atunci când acuzațiile privesc aceeași activitate de practician în insolvență. Ea nu înseamnă însă că instanțele de rang diferit ar aplica prezumții diferite de vinovăție. Argumentul privește coerența regulilor și egalitatea garanțiilor oferite celor care exercită aceeași profesie.

Protecția publicului nu înseamnă pedeapsă anticipată

Încrederea într-o profesie trebuie protejată. Prezumția de nevinovăție nu exclude orice restricție profesională înaintea unei condamnări. Diferența esențială este între o măsură justificată de situația concretă, supusă controlului judecătoresc, și o suspendare declanșată de acuzație, fără suficiente garanții.

Analiza propune reguli mai clare de suspendare, un tratament procesual coerent și un mecanism de reparare a prejudiciilor pentru cei suspendați și ulterior exonerați în condițiile prevăzute de lege.

O acuzație trebuie cercetată, nu transformată într-un verdict înainte ca instanța să se pronunțe.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Saga capetelor de porc continuă. Un al doilea incident tip Cosa Nostra la proprietățile cofondatorului AUR, Marius Lulea
digi24.ro
image
Doi copii au pornit un Mercedes electric de 82.000 de euro la Salonul Auto de la Paris și l-au izbit de un panou. Ce a urmat
stirileprotv.ro
image
Noi detalii din mega-dosarul pensiilor „umflate”. Ce au găsit procurorii în casa fostului candidat la Primăria Sectorului 3, arestat pentru că a falsificat peste 860 de dosare de pensii
gandul.ro
image
SURPRIZĂ! Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Când se decide soarta arestului la domiciliu
mediafax.ro
image
Mirel Rădoi, incompatibil cu Universitatea Cluj! Cine va antrena „șepcile roșii”
fanatik.ro
image
Ministru uitat într-o cameră, „vizirul administrației” și atmosferă anostă la audieri. Avize pozitive pe bandă rulantă pentru „oamenii lui Luca Niculescu”
libertatea.ro
image
„Dacă n-au pâine, să mănânce borș”: Care este rețeta pentru pace în Europa pe care Donald Trump o împărtășește cu „ideologul lui Putin”
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
La o zi după ce a anunțat divorțul de Gael Monfils, Elina Svitolina a decis să spună adevărul
digisport.ro
image
„Dacă ești aici, dă-mi un semn!” Mesajul pe care Dolly Parton i l-a transmis lui Miley Cyrus după moarte
click.ro
image
Un charter plin cu români scoși din închisori a fost trimis din Dublin către București
antena3.ro
image
Ungaria a coborât inflaţia de la 26% la 1,6%. În România, preţurile cresc acum de patru ori mai repede
zf.ro
image
Șase femei au depășit 100 de ani într-un sat cu doar 2.000 de locuitori. Ce i-a surprins pe cercetători
observatornews.ro
image
Remi i-a dat ”fatala” lui Narcis! Am aflat ce obiect intim i-a oferit la bonfire. Gestul care l-a scos din minți
cancan.ro
image
Pensionarii, păcăliți cu 112 de lei la pensie. De ce vor pierde din nou bani la indexarea de la 1 ianuarie?
newsweek.ro
image
Marele campion a ajuns să vândă fier vechi: „Tai vagoane de tren abandonate”
prosport.ro
image
Fenomen ciudat în București după cutremurul de 4,8. Ce zone ar putea avea cele mai mari probleme la un seism puternic
playtech.ro
image
Șoc la CFR Cluj: Marius Șumudică le dă ultimatum la jucători și amenință cu plecarea! „Toate au o limită! Nu pot să accept așa ceva”
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
”L-a distrus complet”. Decizia soției de a divorța ”l-a lovit ca un trăsnet” și a luat hotărârea pe loc
digisport.ro
image
Metoda prin care ai putea să câștigi bani în plus fără să-ți dai demisia. Cum îți poate aduce AI-ul un al doilea venit cu doar 5 ore pe săptămână
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu wow! Cum arată acum Răzvan Babană, după ce a slăbit 94 de kg. Fostul concurent de la Chefi la cuțite a ajuns de nerecunoscut: Mă minunez și eu de mine / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Decizia momentului privind pensiile. Sunt vizați toți pensionarii
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Cristina Cioran, clipe de coșmar alături de fiica ei! Micuța a leșinat și a ajuns la Terapie Intensivă: „A fost groaznic. Totul a evoluat foarte rapid”
click.ro
image
O zodie va avea lumea la picioare în luna noiembrie. Norocul îi surâde din plin și este gata să dea lovitura
click.ro
image
Cine este soțul Mirelei Vaida și cu ce se ocupă. Vedeta a refuzat să meargă cu el la Asia Express
click.ro
Elizabeth Chudleigh, Ducesă de Kingston, profimedia 0164775193 jpg
Ducesa desfrânată care a venit aproape goală la balul secolului! Și-a ascuns primul soț pentru a se mărita cu unul mult mai bogat
okmagazine.ro
Kate Middleton versus Meghan Markle getty images jpg
Ducesa cu mâna lungă și ridicolă? Meghan și umilința trăită în fața lui Kate, după ce i s-au cerut înapoi hainele de lux
okmagazine.ro
Satul Meria din Corsica
O casă veche de 1.600 de ani, descoperită la câțiva pași de un debarcader antic, pe coasta Corsicăi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Andreea Esca se întoarce în India după 32 de ani. Motivul pentru care revine în țara care a marcat-o: „Îi mai dau o șansă”
image
Cristina Cioran, clipe de coșmar alături de fiica ei! Micuța a leșinat și a ajuns la Terapie Intensivă: „A fost groaznic. Totul a evoluat foarte rapid”

OK! Magazine

image
Ducesa a conceput un copil cu Regele chiar în timpul încoronării acestuia. L-a însoțit și în luna de miere!