Orange anunţă extinderea reţelei 4G: în câte localităţi noi ajunge internetul de mare viteză

Orange anunţă extinderea acoperirii 4G în peste 1.300 de localităţi noi, după voturile a peste 25.800 de utilizatori. În prezent, compania susţine că semnalul 4G este în circa 6.700 de localităţi la nivel naţional. În judeţele şi zonele cu grad mare de acoperire, precum Bucureşti şi Ilfov, au fost realizate lucrări de densificare.Orange are, în prezent, cea mai extinsă reţea 4G din România, care acoperă 97% din populaţia urbană şi 81% din populaţia totală a ţării.

În total, în anul 2016, Orange a extins acoperirea în 2.200 de localităţi, pe principalele drumuri naţionale cât şi pe autostrăzile care leagă Bucureştiul de litoral şi de partea de vest a ţării. În plus, pentru a oferi conectivitate în mişcare, Orange, împreună cu CFR, a implementat în 2016 un proiect-pilot prin intermediul căruia călătorii către Constanţa şi către munte beneficiau de WiFi gratuit la viteze 4G.

Pentru al doilea an consecutiv, reţeaua Orange a primit recunoaşterea clienţilor prin intermediul aplicaţei Orange 4G Fun Kit, 96% fiind mulţumiţi de serviciile 4G. În plus, în decembrie 2016, compania a primit, pentru al treilea an consecutiv, din partea auditorului independent LCC International certificarea pentru cea mai bună reţea din România, atât pentru serviciile de internet mobil, cât şi pentru cele de voce, inclusiv apelurile 4G.