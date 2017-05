„Cel Mai Mare Show de pe Pământ“ a tras cortina după 146 de ani de existenţă. Circul Barnum a fost răpus de activişti şi de jocurile de pe telefon

Proprietarii companiei, Feld Entertainment Inc., au spus că această decizie dificilă - de a închide circul - a fost luată în urma scăderii dramatice a numărului de bilete vândute şi în contextul creşterii costurilor operaţionale.

Sfârşitul unui vis

Pentru artiştii circului, show-ul de duminică seară a reprezentat sfârşitul unei ere, al unei comunităţi unite, ai cărei membrii au trăit mai mult în trenuri, deplasându-se spre următoarele show-uri. „Oricât de mare ar fi această instituţie americană, este un moment trist“, a declarat maestrul de ceremonii Johnathan Lee Iverson, primul maestru de ceremonii de culoare din istorie.

Înainte de spectacol, David Vassalo, un clovn al acestui circ itinerant, declara pentru agenţia Reuters, preluată de news.ro: „Pentru fiecare artist din lume, a fost un vis să facă parte din acest show, cel mai mare show din lume. Nici nu pot să descriu cât am fost de fericit să fac parte din acest proiect şi, desigur, sunt trist că va trebui să mă trezesc din acest vis minunat“.

Despărţire cu ovaţii

Ultimul spectacol al Circului Barnum a avut loc la Nassau County Coliseum din Uniondale, statul New York, la circa 48 de kilometri est de oraşul New York. Spectacolul de două ore şi jumătate a fost încărcat de emoţie, notează Associated Press. Cu lacrimi, râsete şi îmbrăţişări, dar şi cu salturile mortale care nu pot lipsi din programul unui circ care se respectă, artiştii şi-au luat adio de la public. Pentru ultima lor reprezentaţie, circarii au fost aplaudaţi şi ovaţionaţi minute în şir de spectatorii ridicaţi în picioare.

Momentul final i-a aparţinut maestrului de ceremonii Johnathan Lee Iverson, care a încheiat reprezentaţia cu cuvintele: „Rămânem, pentru totdeauna, Cel Mai Mare Show de pe Pământ!“

Viaţă de circar, trăită în tren

Ringling Bros a fost ultimul circ american care se deplasa cu trenul între spectacole. Până duminică, trenul companiei a fost casa celor mai mulţi dintre artiştii acestui circ, care provin din 13 ţări. „Am învăţat să merg în tren, părinţii mei trăiau în acest tren atunci când eu m-am născut”, a declarat pentru BBC Ivan Vargas, un artist de circ aflat la a şasea generaţie. Ivan Vargas, în vârstă de 26 de ani, a cărui familie este originară din Mexic, s-a născut între două reprezentaţii duminicale ale acestei companii. De altfel, o mare parte dintre angajaţi sunt circari aflaţi la doua, a treia sau a patra generaţie, iar mulţi dintre ei şi-au cunoscut soţul sau soţia chiar în trenul cu care străbăteau ţara, sezon după sezon.

O veste-şoc

Atunci când managerii companiei Feld Entertainment Inc., care administrează circul, au anunţat că acesta va fi închis definitiv, vestea i-a şocat pe angajaţi. „Am văzut cum sute de persoane au izbucnit în plâns în acelaşi timp“, îşi aminteşte Kristen Michelle Wilson, prima femeie maestru de ceremonii din istoria circului Ringling Brothers and Barnum & Bailey.

Ea renunţase cu doar patru luni înainte la un loc de muncă, un apartament şi un automobil pentru a se alătura acestei companii. Însă „spectacolul trebuie să continue“. „În ziua următoare, am revenit cu toţii şi am susţinut încă două show-uri“, a dezvăluit ea.

Activiştii pentru drepturile animalelor jubilează

Activiştii pentru drepturile animalelor - care au acuzat Circul Ringling Brothers and Barnum & Bailey de abuzuri comise asupra necuvântătoarelor - au lăudat decizia de închidere a companiei. Ei au organizat şi o manifestaţie la New York, purtând pancarte inscripţionate cu mesaje precum „Noi v-am închis!“ şi „Bye-bye abuzatori de animale!“.

În mai 2016, după mulţi ani de luptă în sălile de tribunal cu activiştii pentru drepturile animalelor, Circul Ringling Bros. and Barnum & Bailey a fost obligat să anuleze reprezentaţiile cu elefanţi şi a decis să trimită acele animale într-un centru de conservare şi reabilitare a animalelor sălbatice, aflat în statul american Florida. De atunci, vânzările de bilete s-au prăbuşit, pentru că oamenii, pare-se, n-au vrut să vadă un spectacol de circ fără elefanţi, notează Associated Press.

Moartea unei lumi

Dar nici loviturile venite din partea activiştilor pentru drepturile animalelor n-au reuşit să îngroape definitiv Circul Ringling Bros. and Barnum & Bailey. „Toţi trebuie să acceptăm schimbarea“, spunea atunci Kenneth Feld, directorul Feld Entertainment, citat de Associated Press, prevestind parcă sfârşitul unei lumi. Lovitura de graţie, spun proprietarii, a venit atunci când şi-au dat seama că spectacolul de circ nu mai poate concura cu distracţia de pe telefonul mobil, cu jocurile video şi cu lumea supereroilor, plină de personaje a căror amprentă de marketing invadează toate domeniile. Însă acest lucru nu i-a oprit pe artiştii circului să ofere duminică seară spectacolul vieţii lor, în faţa ultimului public, pentru ultima dată.