VIDEO Serena Williams s-a încălzit pentru Australian Open cu un dans senzual

Serena Williams şi-a surprins cei 5 milioane de fani de pe Instagram cu un dans senzual, care promovează linia de sutiene pe care americanca o deţine. "E important ca în viaţă să ai propriiile pasiuni? Tu ce faci pentru tine? Sunt disciplinată în fiecare zi cu antrenamentul, dar atunci în timpul liber e important să te laşi dus de val. Pe mine dansul mă eliberează" , spune Serena Williams.

În vârstă de 35 de ani, Serena Williams şi-a anunţat recent logodna cu fondatorul Reddit, Alexis Ohanian.

Sora mai mică a lui Venus îşi va începe aventura la Australian Open cu un meci dificil, contra Belindei Bencici, din Elveţia, iar în turul al doilea ar putea juca împotriva Luciei Safarova. Anul trecut, ea a ajuns până în finală la Australian Open, fiind învinsă de Angelique Kerber, în ceea ce a fost începutul ascensiunii jucătoarei germane către poziţia de lider WTA.

It’s so important to have passions in your life that are just for you. What do you do for you? #DoItForYourself #BerleiAustralia @berleiUSA pic.twitter.com/wZx88s6Owp