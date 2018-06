VIDEO Halep, bântuită de coşmarul Muguruza: Ce a mărturisit Simona, după ce a fost zdrobită la ultimul meci direct

Simona Halep „tremură“ când aude de Garbine Muguruza, având în vedere bilanţul întâlnirilor directe de până acum şi ceea ce s-a întâmplat în finala turneului de la Cincinnati, în august 2017.

Atunci, constănţeanca a avut şansa trecerii pe locul 1 WTA, pentru prima oară în carieră, în cazul în care ar fi învins-o pe iberica de 24 de ani. Copleşită însă de emoţii, Simona a fost spulberată în 57 de minute, scor 1-6, 0-6. După meci, Halep a mărturisit că adversara ei a fost, pur şi simplu, mai bună decât ea.

Ce a spus Halep?

*Astăzi, a fost o zi foarte urâtă. Chiar dacă am arătat că am cedat, n-am cedat. Ritmul a fost un pic rapid şi m-am panicat şi nu prea am putut să găsesc soluţii.

*A fost foarte cald, dar a fost şi pentru ea. Am câteva bătături care mă deranjează, dar acestea sunt lucruri minore pentru o finală. Astăzi, a fost prea bună pentru mine.

Istoricul duelurilor Halep – Muguruza

*2018 (Doha): Victorie Muguruza prin abandonul lui Halep

*2017 (Cincinnati): 6-1, 6-0 Muguruza

*2015 (Stuttgart): 3-6, 6-1, 6-3 Halep

*2015 (Fed Cup): 6-4, 6-3 Muguruza

*2014 (Wuhan): 2-6, 6-2, 6-3 Muguruza

