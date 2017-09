VIDEO Dinamo, umilită de foştii ei jucători: haos la echipă! Ce s-a strigat după o nouă înfrângere a „câinilor“

Dinamo a fost învinsă pe teren propriu de Concordia Chiajna, după cum „Adevărul“ a scris aici.

În echipa care s-a impus în „Ştefan cel Mare“, s-au aflat cinci foşti jucători ai roş-albilor: Bălgrădean, Batin, Marc, Bawab şi Bumba. Ultimii doi au evoluat chiar în acest sezon pentru „câini“, însă, ulterior, s-a renunţat la ei, aşa că au ajuns la Concordia Chiajna.

Batin, cu o „dublă“, şi Bumba, autorul unui gol fabulos, au contribuit la victoria ilfovenilor în „Ştefan cel Mare“. Mai mult, pe banca Chiajnei s-a aflat Ion Moldovan, fost antrenor la Dinamo.

După rezultatul de astăzi, fanii bucureştenilor şi-au pierdut răbdarea şi, potrivit Telekom Sport, au strigat împotriva favoriţilor: „Tricoul roşu nu-i de voi / Mai bine cântaţi voi şi jucăm noi / Jucători mercenari“.

Ce s-a spus după meci la Digi Sport?

Paul Batin (atacant Concordia Chiajna): Nu vreau să vorbesc de palme pe care le-am dat (n.r. – celor de la Dinamo), ştiu dânşii ce au făcut. Nu mi-a picat bine că au renunţat la mine, normal. Am fost aici, am Dinamo în CV, aşa că n-am ce să le zic, decât baftă în continuare. Dinamo e o echipă mare, cu jucători valoroşi, însă au şi ei problemele lor. El (n.r. – Ion Moldovan) are încredere în noi, ne susţine, ne dă un moral bun şi asta contează, se vede. Suntem fericiţi, momentam nu realizăm această victorie, dar mâine vom realiza cât de importantă a fost. Dedic golurile familiei, în special mamei mele, pentru că a fost ziua ei, şi unchiului meu, care m-a susţinut mereu.





Vasile Miriuţă (antrenor Dinamo): Până în iarnă n-avem ce face, apoi vom vedea. Dar nu eu decid, decid şefii mei. Lipseşte Nedelcearu în următorul meci (n.r. - suspendat) şi nu ştiu cine va juca fundaş central. Avem doar doi fundaşi centrali, Nedelcearu şi Katsikas, şi am rămas cu unul acum. Fanii trebuie înţeleşi. La Dinamo n-ai răbdare, dar, încă o dată, ăştia suntem la ora actuală. Eu mă gândesc cum să-i motivez şi să-i aduc pe unii cu picioarele pe pământ. Acum suntem toţi nervoşi, dar mâine vom avea o discuţie cu ei. Important e să câştigăm sâmbătă (n.r. - acasă cu Astra). Apoi, voi avea două săptămâni la dispoziţie pentru a ne pregăti. Sunt îngrijorat, dar trebuie să-şi facă şi ei autocritica.

Ionuţ Nedelcearu (fundaş Dinamo): Nu mai avem ce să spunem. Trebuie să lăsăm capul în pământ, să nu mai ieşim din casă sau să stăm la antrenament 24 de ore din 24 ca să putem să câştigăm şi noi un meci. Dacă vom continua aşa, cu siguranţă, ne vom bate la play-out pentru că n-avem şanse să câştigăm împotriva nimănui. Mă aşteptam să fie un meci dificil. Ştiam că dacă nu vom fi sută la sută, nu vom reuşi să câştigăm. Din păcate, ei şi-au dorit mai mult ca noi şi au reuşit să se impună. Nu ştiu cât de bine am jucat azi ca să merităm victoria. Eu zic că n-am meritat-o şi trebuie să lăsăm capul în pământ, să muncim mult mai mult ca până acum şi poate vor veni şi rezultatele.

