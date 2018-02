VIDEO Şarapova nu-şi explică eşecul cu Monica Niculescu: „Trebuie să mai văd meciul o dată“

A fost 4-6, 6-4, 6-3 pentru Monica Niculescu, tenismenă care a reuşit să o surprindă pe Şarapova cu lovitura ei neobişnuită de forehand.

Niculescu a câştigat 12 din ultimele 13 puncte şi s-a impus după două ore şi 38 de minute.

„Cred că am făcut o treabă bună pentru un set şi jumătate, dar asta nu e suficient ca să câştigi meciul. Am fost ok şi la schimburile lungi de mingi, chiar dacă nu mi-am propus să intru în aceste schimburi. Cred că am devenit prea pasivă în final şi am făcut multe erori. Trebuie să mă uit la înregistrare, să văd de ce am făcut un pas în spate, în loc să înaintez , să dictez eu ritmul“, a declarat Şarapova după meci.

Iată cifrele acestei partide





Şi mingea de meci