„This is Romania!“ Gică Hagi s-a dezlănţuit din nou din cauza fiului său

"Cred că Viitorul merita să aibă mai mulţi jucători la lotul naţional. Merita să fie convocat şi Ianis Hagi, e cel mai bun marcator şi pasator din 2018. A jucat la U21, a fost cel mai bun în meciul cu Anglia. A făcut onoare României în meciul cu Anglia, a desenat pe teren.

Ce să facă mai mult? Să dăm şi noi telefoane cum dau alţii? E căpitan la locul 3, dar n-are voie la naţională? Nu se poate? De ce nu merită să fie la lot? Că e fiul lui Hagi? În schimb, sunt convocaţi jucători care nici măcar nu sunt în play-off. E România, iar România e dură rău. This is Romania! E un semnal de alarmă.

Nu pot fi liniştit că am doar un singur jucător la lot, din moment ce toată lumea spune că jucăm cel mai bun fotbal. Atunci hai să convocăm din Qatar şi Arabia Saudită! Suntem campionii României, iar Ţîru a fost uitat! N-a fost convocat nici Florin Tănase de la FCSB, care e cel mai bun jucător U23 din România. Cum e posibil?! Now, in Romania, Ianis Hagi a arătat pe teren că e cel mai bun, uitaţi-vă la cifre! Le e frică de faptul că vom da prea mulţi jucători la lot. Naţionala e prea puternică şi valoroasă, cum să vină jucători de la Viitorul? Aoleu! Cine e Viitorul, ce a jucat Viitorul până acum? Ţîru, Hodorogea, Bălaşa de ce nu sunt la lot? Că sunt de la Viitorul? Reflectează, Cosmine, suntem campionii României şi suntem pe locul 3! Probabil că nu te-ai uitat pe cifre! Selecţionerul trebuie să-i convoace pe cei mai buni, atât!", a spus Hagi, la Telekomsport, citat de gsp.ro.