S-a retras la 29 de ani! De ce a renunţat Ana Ivanovici la tenis atât de devreme

Jucătoarea sârbă de tenis Ana Ivanovici, locul 63 WTA, şi-a anunţat, miercuri, pe pagina de Facebook, retragerea din activitate la vârsta de 29 de ani, informează BBC.

Ivanovici a spus că a luat această decizie deoarece simte că nu mai poate evolua la nivelul cerut de elita tenisului feminin.

Ana Ivanovici a fost lider mondial pentru 12 săptămâni în 2008. aminteşte News.ro.

Ea a câştigat 15 turnee de simplu în carieră, Canberra în 2005, Montreal în 2006, Berlin, Los Angeles şi Luxembourg în 2007, Indian Wells, Roland Garros şi Linz în 2008, Linz şi Bali în 2010, Bali în 2011, Auckland, Monterrey, Birmingham şi Tokyo în 2014.

A mai jucat două finale de Grand Slam, Roland Garros în 2007 şi Australian Open în 2008.

Mesajul Anei Ivanovici

Dragi suporteri,

După 13 ani de tenis profesionist, a venit momentul să mă retrag.

A fost o decizie grea, totuşi am atâtea de celebrat.

Am început să visez la tenis când aveam cinci ani şi mă uitam la Monica Seleş. Dragii ,ei părinţi m-au susţinut în tot acest drum şi până în 2008, când am ajuns numărul unu mondial, am fost pe multe culmi. Am câştigat 15 titluri WTA,, am jucat trei finale de Grand Slam şi finală de Fed Cup! Destul de bine pentru fata slăbănoagă din Serbia!

Dar în orice sport, ca să ajungi în top e nevoie de o formă fizică perfectă, pe când eu am fost mereu trasă în jos de accidentări. Pentru mine, pentru fani şi pentru copiii care mă urmăresc, aşa cum o urmăream eu pe Monica, nu mai pot să joc decât dacă sunt la cel mai înalt nivel, şi nu mai e cazul. De aceea e momentul să merg înainte.

Familiei, managerilor, suporterilor, proetenilor, vă mulţumesc pentru tot.