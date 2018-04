Peste 650 de tineri fotbalişti au participat la ultima preselecţie din  programul "Performanţa are viitor"

Cătălin Vulturar (14 ani, UTA Arad) şi Darius Jurj (15 ani, Academia Brosovsky) sunt cei doi câştigători ai preselecţiei organizate de Gillette şi Federaţia Română de Fotbal ieri la Chişineu-Criş, judeţul Arad. Cei doi au fost selectaţi la capătul celui mai disputat trial la care au participat peste 650 de tineri sportivi cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani şi se vor alătura echipei Performanţa are Viitor.

Mijlocaş central la UTA Arad, Cătălin Vulturar va merge să descopere secretele echipei lui Lionel Messi chiar dacă este fan Real Madrid. Cătălin spune că se inspiră din jocul mijlocaşului central Luka Modric şi că îi urmăreşte cu interes pe cei de la Liverpool pentru jocul lor combinativ şi rapid.

Tot în linia de mijloc evoluează şi Darius Jurj pentru echipa sa de club Academia Brosovsky, pe postul de mijlocaş dreapta. În vârstă de 15 ani, Darius este fan declarat Leo Messi şi spune că modul cum argentinianul conduce balonul şi vede jocul sunt pentru el surse de inspiraţie.

„M-am bucurat foarte mult să văd un entuziasm uriaş aici, la Chişineu-Criş. Au venit foarte foarte mulţi copii, peste 650, iar asta demonstrează cât de multă pasiune există pentru fotbal. Avem talente, avem viitor, iar astfel de acţiuni sunt mereu binevenite. Am ales doi fotbalişti foarte talentaţi, pe Cătălin şi Darius care ne-au demonstrat că merită să meargă la Barcelona. Sper să îi vedem pe cât mai mulţi dintre cei prezenţi azi cât mai repede în echipele naţionale!”, a declarat Miodrag Belodedici, scouter al Federaţiei Române de Fotbal, prezent la preselecţia din judeţul Arad.





Vulturar şi Jurj completează echipa din acest sezon al proiectului "Performanţa are viitor", alături de Ionuţ Dobre (nelegitimat), Florin Cîniparu (AS Kinder Constanţa), Albert Hofman (ACS Juniorul Câmpulung Moldovenesc), Ionuţ Canea (ACS Dorna Vatra Dornei), Albert Călin (Flacăra Moreni), Dragoş Hreceniuc (Juniorul Suceava), Alexandru Maxim (CSŞ Craiova) şi Marius Miruţă (LPS Târgu-Jiu), Eduard Szabo (AFC Unirea Alba-Iulia) şi Marian Buruiană (CSO Cugir).

Cei 12 jucători aleşi în cadrul acestui sezon vor merge în luna mai la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia, pentru un stagiu de pregătire, şi la Barcelona, pentru un antrenament la faimoasa bază Ciutat Esportiva Joan Gamper a FC Barcelona. Tot atunci, echipa va avea ocazia să vadă un meci al FC Barcelona din tribunele stadionului Nou Camp.

Sezonul 2017 – 2018 a cuprins şase etape: Constanţa (20 august), Putna (1 octombrie), Râmnicu-Sărat (28 octombrie), Işalniţa (18 martie), Cugir (1 aprilie), Chişineu-Criş (15 aprilie).

"Performanţa are viitor" se desfăşoară sub umbrela programului FRF Împreună suntem fotbal şi are loc în perioada august 2017 - mai 2018.