Noul Tabarcea. Naţionala Under 21 are un fotbalist care poartă numele fostului petrolist decedat pe teren la 26 de ani

Dincolo de problemele create de cei patru fotbalişti dinamovişti care s-au îmbătat în avion şi au fost trimişi acasă, naţionala de tineret pregăteşte primele două examene din noua eră. Vineri întâlneşte Rusia (ora 16.00), iar luni Danemarca (ora 13.00). Sunt ultimele meciuri dinaintea debutului oficial, programat pe 13 iunie, cu Liechetenstein. România face parte dintr-o grupă extrem de dificilă, în care se mai regăsesc Portugalia, Elveţia, Ţara Galilor, Bosnia Herţegovina şi Liechtenstein, iar în aceste preliminarii pot evolua doar jucători născuţi după 1 ianuarie 1996.

În lotul aflat în pregătiri în Spania se află şi atacantul Adrian Petre, unul dintre golgheterii Ligii a II-a. Născut pe 11 februarie 1998 şi legitimat la UTA Bătrâna Doamnă, formaţie care trage la promovarea în primul eşalon, Adrian Petre are o poveste interesantă şi doar şi pentru faptul că al doilea său prenume este Tabarcea. Cum a ajuns să poarte în buletin prenumele fostului fotblist petrolist, decedat pe teren în 1963, la 26 de ani, povesteşte chiar el. "Bunicul meu este din Ploieşti. A fost boxer şi era prieten cu Tabarcea. În memoria lui, şi-a botezat unul dintre copii Tabarcea. Pe tatăl meu în cheamă Petre Tabarcea, iar eu sunt Adrian Tabarcea Petre. Nu mă deranjează absolut deloc. Am citit câte ceva despre Constantin Tabarcea, dar n-am jucat încă la Ploieşti. Această tradiţie de a duce mai departe numele Tabarcea se va opri însă la mine. Nu intenţionez să-mi botez niciun copil Tabarcea. E de ajuns că au făcut-o bunicul şi tata", a mărturisit internaţionalul de tineret pentru Adevărul.

Adrian Petre este genul de atacant masiv şi îl are ca idol pe Zlatan Ibrahimovici. "Îmi plac extrem de mult execuţiile lui şi de multe ori încerc şi eu ceva deosebit. Un şut prin surprindere, o foarfecă, un călcâi, chiar dacă la Liga a II-a e mai dificil din cauza terenurilor, care sunt destul de rele. Sper ca într-un timp cât mai scurt să fac pasul la o echipă mai mare. Mi-ar plăcea în străinătate, normal, dar m-aş bucura şi dacă aş evolua cu UTA în Liga I. Eu cred că aş face faţă. Nu ştiu nimic de vreo ofertă, doar ce am mai citit prin ziare. Sunt tânăr, am destul timp în faţă. Deocamdată, trebuie să mai cresc în joc şi apoi vom vedea ce va fi", a declarat Adrian Petre.