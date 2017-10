Lucian Sânmărtean, aproape de a semna un contract cu FC Voluntari

"Nu am bătut palma încă, am aşteptat un răspuns de la el. Mi-a promis ca dacă se va hotărî să joace în România va alege FC Voluntari. Mai aştepta ceva de afară. Acum două zile am primit telefonul oficial de la impresarul lui şi mi-a spus că este dispus să negocieze. Am lăsat acest meci să treacă (n.r. - FC Voluntari - FCSB) şi de mâine ne vom pune la masă şi vom negocia acest contract", a declarat Leasă, la Pro X.

În vârstă de 37 de ani, Sânmărtean a jucat ultima dată în Liga I la Pandurii Târgu Jiu, până iarna trecută, apoi la echipa saudită Al Taawon, de care s-a despărţit în mai. El are 21 de selecţii la naţională, scrie News.ro.