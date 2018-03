Israel-România, un nou început pentru naţionala lui Cosmin Contra

Aflată în cădere liberă în ultimii zece ani, în care a bifat doar două prezenţe la turneele finale (Euro 2008 şi Euro 2016), naţionala României începe anul cu un amical în Israel. Adversar tradiţional, dar pe care nu l-a mai învins din 1996, în ciuda faptului că Israelul n-a participat la nicio competiţie majoră, Campionat European sau Campionat Mondial, din 1970. 2018 este şi anul în care naţionala depinde în totalitate de Cosmin Contra, care a preluat echipa de la Christoph Daum, după ce şansele de calificare la Mondialul din Rusia fuseseră compromise definitiv. Contra se va afla la al patrulea meci ca selecţioner şi până acum are un bilanţ pozitiv, dar fără mare valoare. A învins Kazahstan şi Turcia, a remizat cu Danemarca şi a pierdut categoric cu Olanda. Exceptând o mai mare dorinţă de a învinge a jucătorilor, vizibilă prin angajamentul din teren, Contra n-a adus mare lucru la naţională şi probabil va încerca anul acesta să schimbe din mers o parte din liniile naţionalei, în perspectiva meciurilor din Cupa Naţiunilor, care va începe în toamnă. Deocamdată, ăn lotul tricolorilor sunt destui jucători trecuţi de 30 de ani care rezistă în lot, gen Săpunaru, Moţi, Grigore, Pintilii sau Keşeru, dar principiul selecţionerului, punctat chiar de el, este acela de a miza pe fotbaliştii pe care îi consideră utili la momentul respectiv.

53 de jucători în vizor

“Avem 53 de jucători, inclusiv cei de la tineret şi cei de la Under19 sunt în atenţia noastră şi oricine confirmă poate face pasul la echipa mare. Mi-a plăcut Screciu, de la Under 19, şi nu mi-ar fi teamă să îl convoc la prima echipă”, a afirmat Contra, încântat şi el de victoria naţionalei de juniori cu Serbia. Pentru meciul cu Israel, care va fi urmat de partida amicală cu Suedia, programată marţi, la Craiova, antrenorul naţionalei a adus şi o parte dintre fotbaliştii care au confirmat la tineret: Manea, Nedelcearu, Cicăldău şi Man. Treptat, el îi va testa şi pe alţii, probabil într-un proces de întinerire a naţionalei, care să nu afecteze prea mult nici echipa de tineret, aflată pe primul loc în grupa de calificare la Europene din 2019.

Schimbare bruscă de temperatură

Cât priveşte meciul de sâmbătă, tricolorii vor fi nevoiţi să se adapteze unei situaţii inedite. Vor trece de la minus 2-3 grade la plus 32, câte sunt anunţate în Israel. "Trebuie să ne adaptăm condiţiilor de pregătire. Eu zic că ne descurcăm. Este o chestie de mentalitate, de autodepăşire, de a te adapta la dificultăţile naturii. Şi în Spania sunt mari probleme sau chiar şi în alte ţări. Vom trece de la condiţii foarte grele la condiţii foarte bune de a pregăti jocul, iar apoi ne vom întoarce la condiţii grele. Vom fi puternici însă, şi vom încerca să câştigăm ambele meciuri. Nu voi mai face aşa de multe schimbări cum am făcut la precedentele două meciuri. Avem în momentul de faţă intenţia să joace anumiţi jucători, dar eu mă ghidez şi după ce văd la antrenamente. Trebuie să fim agresivi, să creăm faze, să creăm goluri. Rezultatul contează întotdeauna însă un rezultat bun, după un joc bun ar fi extrardionar. Acum mă interesează mai mult să avem continuitate în exprimare. Întotdeauna le voi cere jucătorilor mei să nu se relaxeze şi să aibă agresivitate", a spus ieri Cosmin Contra.

Sprijin pentru Chipciu

Contra a dezvăluit că şi de ce l-a chemat la naţională pe Alex Chipciu, care n-a jucat în ultimul timp. Mijlocaşul şi-a pierdut tatăl, iar Contra consideră că mijlocaşul avea nevoie de o mână de ajutor din partea staff-ului naţionalei după o perioadă dificilă, în care a fost nevoit să lipsească de la mai multe antrenamente ale echipei de club şi în care a pierdut şi contactul cu primul 11. Chipciu a avut probleme personale, a trecut prin momente grele şi am ales ca el să vină la echipa naţională din nou şi el are nevoie de sprijinul nostru. Nu e uşor să treci prin ce a trecut el în ultimele luni de zile. O să-i facă bine această convocare, să stea printre prietenii lui”, a mai declarat Cosmin Contra.



“Avem jucători buni, inventivi, care pot fi decisivi în duelurile unu contra unu. Trebuie să aibă mai mult curaj în anumite moment”

Cosmin Contra, selecţioner România

LOTUL ROMÂNIEI

Portari: Ciprian Tătăruşanu (Nantes, 48 selecţii/0 goluri), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0), Florin Niţă (Sparta Praga, 1/0), Bogdan Lobonţ (AS Roma, 85/0)

Fundaşi: Romario Benzar (FCSB, 10/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 1/0), Cosmin Moţi (Ludogorets, 12/0), Cristian Săpunaru (Kayserispor, 23/0), Dragoş Grigore (Al Sailiya, 31/0), Alin Toşca (Benevento, 10/0), Ionuţ Nedelcearu (UFA, debutant), Nicuşor Bancu (CS U Craiova, 1/0)

Mijlocaşi: Mihai Pintilii (FCSB, 40/1), Răzvan Marin (Standard Liege, 9/1), Alexandru Cicâldău (FC Viitorul, debutant), Nicolae Stanciu (Sparta Praga, 19/6), Alexandru Chipciu (Anderlecht, 32/4), Dorin Rotariu (Mouscron, 4/0), Paul Anton (Anji Mahacikala, debutant), Gheorghe Grozav (Bursaspor, 23/5), Dennis Man (FCSB, debutant), Ciprian Deac (CFR Cluj, 13/1), Alexandru Mitriţă (CS U Craiova, debutant), Constantin Budescu (FCSB, 8/4)

Atacanţi: Claudiu Keşeru (Ludogorets, 21/6), George Ţucudean (CFR Cluj, 2/0)



10 victorii, 5 remize şi 5 înfrângeri are România în palmaresul all time cu Israelul



Programul României la Cupa Naţiunilor

7 septembrie, ora 21:45

România - Muntenegru

Lituania - Serbia

10 septembrie, ora 21:45

Serbia - România

Muntenegru - Lituania

11 octombrie, ora 21:45

Lituania - România

Muntenegru - Serbia