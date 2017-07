Ilie Năstase o atacă pe Johanna Konta, după ce a fost suspendat drastic de ITF. Ce a spus Nasty despre aceasta şi cum îşi va căuta dreptatea în continuare

Ilie Năstase nu av avea dreptul să participe la competiţiile organizate de ITF până la 31 decembrie 2020 şi a primit şi o amendă de 10.000 de euro. Fostul mare tenismen nu vrae ca lucrurile să rămână aşa şi a anunţat ce va face printr-un comunicat de presă:

COMUNICAT DE PRESĂ

22 iulie 2017

Am primit decizia dată asupra cazului meu de completul intern de soluţionare al Federaţiei Internaţionale de Tenis cu dezamăgire, dar nu cu surprindere.

Completul care a emis decizia a dovedit insistenţa acestei Federaţii de a trata cazul meu într-o manieră cu totul specială şi lipsită de imparţialitate, la fel cum întreaga echipă a României a fost tratată în timpul barajului Fed Cup de la Constanţa.

Din nefericire pentru mine, decizia se îndepărtează cu mult de standardele aplicate în toate precedentele existente, în care Federaţia Internaţională a aplicat sancţiuni mult mai mici pentru încălcări mult mai grave (cazuri de dopaj, cazuri în care jucători au ameninţat cu moartea sau chiar au agresat fizic arbitrii).

Din lecturarea deciziei, trag concluzia că a fost imposibil pentru completul din cadrul Federaţiei Internaţionale să trateze acest caz într-un mod nepărtinitor, ceea ce ar fi presupus exerciţiul de a ignora interesele pe care Federaţia Marii Britanii le are în legătură cu soluţionarea acestuia.

După ce barajul respectiv dintre echipele României şi Marii Britanii a avut un supervizor din partea ITF de naţionalitate britanică, acum investigaţia iniţiată împotriva mea la plângerea Federaţiei Britanice a fost soluţionat la Londra, de către un complet al cărui reprezentant este şi el de naţionalitate britanică.

În cadrul meciului dintre Sorana Cîrstea şi Johanna Konta, nu a contat că jucătoarea britanică a săvârşit peste 40 de încălcări ale regulamentului, ci au contat doar reacţiile pe care le-am avut pentru că mi-am pierdut cumpătul după ce arbitrii mi-au ignorat plângerile regulamentare faţă de aceste aspecte. Acum, la soluţionarea investigaţiei împotriva mea, au fost analizate doar reacţiile mele, scoase din contextul în care ele au avut loc, fără să fie luate în considerare nici aspectele care au provocat şi amplificat modul în care am reacţionat, nici intenţia mea înţeleasă greşit în legătură cu anumite afirmaţii, dar nici încercările mele repetate de a îndrepta consecinţele cauzate.

De aceea, mă simt nevoit să îmi caut mai departe dreptatea în faţa unor foruri independente şi imparţiale, care să îmi asigure un tratament just şi echitabil.

Ilie Năstase

