Halep şi visul american: Simona va juca în cea mai bogată ediţie din istoria US Open. Tabelul premiilor colosale

Simona Halep se află în această perioadă în vacanţă în România, însă tocmai a primit un motiv suplimentar pentru a număra zilele până la startul celui de al 4-lea Grand Slam al anului.

Federaţia Americană de Tenis (USTA), for care organizează US Open, a anunţat că ediţia din 2017 a turneului va beneficia de o creştere de 4 milioane de dolari a fondului total de premii. E pentru al doilea an la rând când bonusurile alocate participanţilor cresc cu această sumă. Astfel, pentru prima dată, US Open va avea premii totale de peste 50 de milioane de dolari, mai precis de 50,4 milioane.

Ultimul turneu de Grand Slam al anului îşi păstrează astfel statutul de cel mai bogat din lumea tenisului.

A luat 450.000$ în 2016

Anul trecut, Halep a avansat până în sferturile de la US Open, acolo unde a fost învinsă de Serena Williams (2-6, 6-4, 3-6). Pentru parcursul ei la New York, constănţeanca de 25 de ani a fost recompensată cu 450.000 de dolari. Acum, potrivit noii grile, o calificare în sferturi i-ar aduce Simonei 470.000 de dolari.

Iar dacă Halep va da lovitura şi va câştiga primul turneu de Mare Şlem din carieră, ea va încasa un cec istoric, cel mai mare acordat vreodată campioanei de la US Open: 3,7 milioane de dolari.

Bugetul mărit al turneului înseamnă că, în medie, bonusurile pentru fiecare rundă au crescut cu 7,5 la sută faţă de 2016.

Şi calificările sunt pline de bani

Nu doar sportivii care vor ajunge pe tabloul principal de la US Open 2017 vor avea de câştigat mai mult din punct de vedere financiar. Şi calificările, care vor începe de la 22 august, vor avea premii mărite. Per total, 2,9 milioane de dolari vor ajunge la jucătorii din calificări, ceea ce înseamnă că bugetul a crescut cu 49,2 la sută faţă de anul trecut.

În fine, şi probele de dublu au beneficiat de atenţia organizatorilor, potul de premii crescând cu 8,6 la sută.

Meniuri mai bogate pentru jucători

Îmbunătăţirile aduse US Open 2017 nu se rezumă la aspectele financiare ale turneului. Preşedintele competiţiei, Katrina Adams, a dezvăluit că jucătorii se vor bucura de condiţii mai bune de participare.

„Acum cinci ani, le-am promis sportivilor că fondul total de premii va ajunge la 50 de milioane de dolari la US Open şi ne-am respectat angajamentul. Pe lângă bonusuri mai mari, participanţii vor vedea o serie de condiţii îmbunătăţite la turneul din acest an. Sala de mese a fost renovată, meniurile au devenit mai bogate pentru jucători. De asemenea, sala de fitness e mai bine dotată şi există şi un spaţiu mai mare de relaxare. Ţinta noastră e ca US Open să le ofere fanilor, jucătorilor şi partenerilor noştri cea mai bună experienţă, una de talie mondială“, a declarat Adams.

15.754.771 de dolari a câştigat Simona Halep din premii în turneele WTA la ultima actualizare a listei la 8 mai 2017.

Premiile mărite de la US Open 2017





Fază Simplu Dublu





Locul 1 3.700.000 675.000





Locul 2 1.825.000 340.000





Semifinale 920.000 160.000





Sferturi 470.000 82.000





Turul IV 253.625 44.000





Turul III 144.000 26.500





Turul II 86.000 16.500





Turul I 50.000 -





*Sumele sunt exprimate în dolari