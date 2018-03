Halep s-a temut de meciul cu Wang: Simona a dezvăluit un amănunt neştiut de public, după ce s-a calificat în sferturi

Simona Halep îşi continuă marşul triumfal spre o nouă finală WTA, după ce a câştigat turneul de la Shenzhen în ianuarie, atât la simplu, cât şi la dublu, iar apoi a jucat ultimul act de la Australian Open. Românca a fost la un pas de finală şi la Doha, însă acolo a fost oprită de o accidentare în semifinale.



Chiar dacă a pornit ca mare favorită în duelul cu Qiang Wang (55 WTA) din optimi, Halep a mărturisit, după victoria obţinută, că şi-a făcut griji în privinţa acestui meci.



Ce a spus?



*Ştiam cum o să fie pentru că m-am antrenat cu ea în urmă cu câteva zile şi m-a bătut la anternament.



*A fost greu să vin aici şi să joc meciul, dar am fost pregătită, am ştiut ce trebuie să fac, am încercat doar să ţin mingea, să nu ratez mult şi, în final, am dominat un pic mai mult.



*Ţin minte că n-am putut ridica trofeul în 2015, atunci când am câştigat aici, pentru că e foarte greu. E întodeauna o plăcere să vin să joc pe terenul central, e o arenă frumoasă şi întotdeauna publicul e frumos. Vă mulţumec că aţi venit şi sper ca data viitoare să fiu mai bună ca azi.