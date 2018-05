Halep, în faţa unui meci periculos: Caroline Garcia, declaraţii îndrăzneţe înaintea duelului cu Simona de astăzi

Simona Halep va avea nevoie şi de ultima picătură de energie, astăzi (nu înainte de ora 20.30, Digi Sport), în confruntarea cu Caroline Garcia (7 WTA). Pe lângă faptul că e o jucătoare de Top 10, franţuzoaica de 24 de ani e şi într-o formă excelentă pe zgură.





La Madrid, a avansat până în semifinale, iar acum a avut două victorii cu Babos (38 WTA) şi cu Stephens (10 WTA), fără set pierdut.





Garcia e condusă cu 3-1 în meciurile directe cu Halep, însă toate aceste întâlniri au fost pe hard, confruntarea de astăzi urmând a fi prima pe zgură. Într-un dialog cu trimisul Digi Sport la Roma, Gabriel Morariu, Garcia a prefaţat meciul cu Halep.





Ce a spus Caroline Garcia?





*Mă aştept la o mare bătălie. E mereu o provocare să joc împotriva Simonei. Pot învăţa enorm din această dispută. Fie că voi pierde, fie că voi câştiga, voi încerca să dau 100%.





*Voi încerca să aduc ceva nou faţă de ultima noastră dispută, de la Singapore. Nu mă interesează foarte mult clasamentul, ierarhia, dar ştiu că trebuie să fac un meci perfect pentru a o învinge.





*O victorie împotriva oricărei jucătoare din Top 10 e un lucru extraordinar. Că eşti locul 1 sau locul 5, nu contează prea mult. Totuşi, să învingi locul unu e evident mai bine.





*Simona e bună pe hard, dar e foarte bună şi pe zgură. Aici la Roma, suprafaţa parcă e mai lentă decât obişnuia să fie. Vom vedea ce se va întâmpla mâine (n.r. - astăzi).





*Am încercat să joc cât de bine am putut pe zgură. Nu ştiu dacă e cea mai bună suprafaţă a mea, dar am încercat să fiu cât se poate de agresivă. Atmosfera aici la Roma e una deosebită, chiar îmi face plăcere să evoluez aici.