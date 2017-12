FOTO Bătut crunt: cum arată translatorul lui Şumudică, după ce a fost atacat de adversari la finalul meciului

Marius Şumudică a oferit versiunea sa asupra evenimentelor petrecute după Alanyaspor - Kayserispor, scor 1-2, printr-o intervenţie la Digi Sport.

„Imediat după joc, am vorbit cu antrenorul lor, cu Safet Susici, ne-am felicitat reciproc. Şi a venit unul dintre secunzii de la Alanyaspor şi m-a înjurat. Apoi, ne-am îndreptat spre cabine. Acolo ne-a aşteptat colegul nervos şi ne-am ciondănit iar. Eu am dat să plec şi a încercat să mă lovească. Ma degrabă, cred că a vrut să mă împingă şi m-a zgâriat în zona ochiului, lângă nas. În spatele meu venise şi Săpunaru, apoi ceilalţi. Au venit şi cei de la Alanyaspor, normal, şi a ieşit aşa, un meleu. Unul dintre translatorii de la noi a primit un pumn în faţă, nici nu ştie de unde a venit lovitura. El are nasul spart, da. A intervenit poliţia şi s-au liniştit lucrurile“, a povestit Şumi.

N-am venit în Turcia să mă bat. Am venit să antrenez. Am răspuns cu inteligenţă, nu cu pumnii. Nu sunt boxer! Marius Şumudică antrenor Kayserispor

AŞA A ARĂTAT TRANSLATORUL LUI ŞUMUDICĂ DUPĂ MECI