FC Botoşani - CS U Craiova 1-0: meci cu scandal şi contestaţii. Oltenii n-au vrut să joace. Toate reacţiile

FC Botoşani a gustat victoria pentru prima dată după 31 octombrie 2016. Atunci, moldovenii au trecut de ACS Poli Timişoara, scor 2-0. Au urmat opt runde extrem de slabe pentru elevii lui Grozavu care au înregistrat trei remize şi cinci eşecuri. A fost nevoie de sosirea Craiovei la Botoşani şi de un teren îngheţat pentru ca această serie neagră să fie depăşită.



Chiar dacă oltenii au depus contestaţie din cauza suprafeţei de joc, solicitând ca partida să fie amânată cu 24 de ore, astfel încât instalaţia de încălzire subterană să-şi facă efectul, observatorul de joc a dat drumul la meci. Singurul gol a fost înscris de nigerianul Benjamin Kuku cu trei minute înainte de final.



Rezultatul a ridicat FC Botoşani pe locul 8 din 14 cu 29 de puncte. Moldovenii sunt la trei puncte de poziţia a 6-a, ultima care duce în play-off. CS U Craiova e pe 3 cu 40 de puncte.



Ce s-a spus după meci?



Leo Grozavu (antrenor FC Botoşani): Am demonstrat că putem pune probleme oricărui adversar. Le mulţumim tuturor celor care au pus la punct un teren practicabil. La prânz, nu credeam că putem juca. Împotriva naturii nu te poţi pune. Craiova nu a câştigat niciodată la Botoşani. Nu se poate compara terenul de la noi nu cel de la Târgu Mureş. Sunt organe competente care să decidă dacă meciul se dispută sau nu. Eram dispuşi să acceptăm reprogramarea. Nu ne gândim la play-off, am avut prea multe meciuri grele. O echipă care se gândeşte la play-off n-are voie să nu câştige opt meciuri la rând.



Gheorghe Mulţescu (antrenor CS U Craiova): Unii dintre jucători s-au protejat, fiind preocupaţi de starea terenului. Gazdele s-au adaptat mai bine, au fost mult mai agresivi. E clar că au meritat victoria. În repriza a doua, lucrurile s-au mai aşezat. În prima repriză, ei au fost la controlul jocului. Noi am suferit. Ne-am realizat obietivul, nu ne-am accidentat şi n-am luat cartonaşe. A fost şi oboseală, n-am fost adaptaţi la joc şi n-am intrat în joc. N-am acceptat bătaia, ei au intrat foarte tare. Dar arbitrajul a fost extraordinar, n-am ce reproşa arbitrajului. Noi am fost mai firavi astăzi şi am luat gol dintr-o fază care nu anunţa nimic.