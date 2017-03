Dezvăluiri şocante ale primei iubite a lui Vasile Turcu: „Eram gravidă în luna a opta şi m-a bătut cu pumnii şi picioarele în burtă până când m-a luat Salvarea!“

Nina, femeia care a trăit zece ani cu Vasile Turcu, a făcut, acum câţiva ani, dezvăluiri şocante din trecutul acţionarului de la Dinamo, despre care a spus în primă fază că “era un boschetar căruia nu-i plăcea munca”.

“Eram gravidă în luna a opta şi îi mai reproşam uneori că nu voia să muncească să ne putem mobila şi noi casa. M-a bătut cu pumnii şi picioarele în burtă până a venit Salvarea şi m-a luat. A doua zi am născut, prematur, o fetiţă moartă… Aş fi vrut să o cheme Corinuţa, căci la vremea aceea o admiram foarte mult pe Corina Chiriac. M-am întrebat mereu dacă el are suflet, dacă vreodată a dat ceva de pomană copilului lui mort sau dacă i-a aprins vreo lumânare…”, a mărturisit prima femeie din viaţa omului de afaceri.

Ultima revedere dintre Nina Toader şi Vasile Turcu, consemnată în anul 1999, a fost rememorată de către fosta concubină a dinamovistului, într-un interviu acordat ziarului „Click“: “M-a sunat şi m-a chemat la metrou la Armata Poporului (n.r: Lujerului). A venit cu o limuzină neagră şi avea cu el un diplomat plin cu teancuri cu bani, cum numai în filmele americane am mai văzut. Se temea că o să vorbesc despre ceea ce a fost între noi şi că eu o să-l blestem şi o să-i fac farmece. Mi-a spus că vrea să-mi cumpere un apartament de lux, în centrul Bucureştiului, cu condiţia să aibă şi el o cheie, să treacă pe la mine oricând doreşte el, ca să facem sex. M-a pus să jur pe o icoană anumite lucruri, am refuzat şi am plecat”, susţine femeia. Femeia are două enigme pe care nu şi le poate explica în ruptul capului: “Că a făcut bani nu mă mir pentru că ştiu cu ce s-a ocupat. Mă mir, în schimb, cum a putut să facă două facultăţi, când el nici măcar nu ştia să vorbească româneşte corect. De asemenea, am citit că Iliescu l-a decorat cu Ordinul Meritul Cultural…Ce cultură poate să aibă acest individ!?”, a conchis Nina.

A agăţat-o la cinematograf

Nina Toader şi Vasile Turcu s-au cunoscut în 1974. Ea avea pe atunci 15 ani şi el 19. “Venisem cu o prietenă, de la Buzău, la Bucureşti şi într-o zi ne-am dus la cinematograf. Bilete se mai găseau doar la bişniţari. Am cumpărat de la unul mic şi pricăjit şi după ce am ieşit din sală nu am mai scăpat de el, de Vasile. I-am cedat şi am devenit iubita lui”, a rememorat Nina momentul în care l-a cunoscut pe omul care i-a făcut viaţa un calvar. Povestea de dragoste a celor doi a fost una cu năbădăi: “El îmi spunea deseori că mă iubeşte, dar eu nu-l iubeam pe el. Nu puteam să-l părăsesc că mă ameninţa că mă bate, că mă omoară. De ce nu-l iubeam? El era un boschetar, nu-i plăcea munca, nu mi-a adus niciodată o floare, ba îmi şi fura tot timpul din casă”.