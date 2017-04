Dezvăluiri din dormitorul lui Maradona. Ce zice fosta parteneră a argentinianului despre performanţele lui sexuale

Veronica Ojeda, care a avut o relaţie de câţiva ani cu Maradona, spune despre acesta că este un as şi în pat. "Diego a fost cel mai bun iubit pe care l-am avut, la fel cum crede şi el despre mine. Nimeni nu îl poate întrece. Nu am făcut sex timp de doi ani după ce ne-am despărţit. Cea mai tare noapte din viaţa mea a fost alături de el. Ne aflam în Caraibe, pe o insulă pustie unde se putea ajunge doar cu barca. Iubirea vieţii mele a fost fără dubii Diego. Mereu am spus acest lucru. Îi dau nota 10 din 10 în pat. La sexul oral, pe o scară de la unu la zece, opt. A fost pasiune adevărată între noi. Diego m-a întrebat dacă vreau să mă îmbrac într-un costum de poliţistă. Încă mai am rochia respectivă. Şi multe altele. La o petrece din Columbia am făcut sex în piscină, deşi se afla multă lume acolo. Nu ştiu dacă cineva a realizat ce s-a întâmplat acolo", a spus Veronica pentru goal.com, citat de gsp.ro.