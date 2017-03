De ce a fost arestat Anghel Iordănescu la Revoluţie şi cine l-a scăpat de carceră

În capitolul "Decembrie '89 sau revoluţia trăită în Ghencea. Cu Ţopescu şi Iordănescu" din cartea sa "Steaua lui Gaţu", scrisă împreună cu Horia Alexandrescu, Cristian Gaţu a detaliat cu lux de amănunte cum a petrecut acele zile de la sfârşitul anului '89.

"Nu doresc nimănui să trăiască orele şi zilele lungi, de groază, pe care le-am trăit acolo, în timpul revoluţiei", a spus Gaţu în carte, care apoi a dezvăluit cum s-a răspândit informaţia că au dispărut .... "cadavrele" cuplului Ceauşescu şi din ordinul cui a fost reţinut fostul selecţioner al României, generalul Anghel Iordănescu. "...Am dat o fugă până acasă, iar când m-am întors mi-au spus băieţii că, din ordinul colonelului Tănase, de la club fusese luat din bază Puiu Iordănescu şi reţinut, împreună cu colonelul Gavrilă. Am crezut că turbez şi l-am luat la telefon pe Tănase ăsta şi am început să ţip la el, că şi-a permis să ia măsurile alea fără avizul meu, la care el mi-a spus să stau liniştit, că decizia era una…superioară. Atunci avea să fie reţinut şi Valentin Ceauşescu, împreună cu ei doi, prin ordin venit probabil de la minister, presupun că direct de la Generalul Militaru, care se instalase deja ministru…De altfel, când începuseră strigăturile cu <<Jos Dinamo!>> şi <<Jos Steaua!>>, am fost convocaţi noi la Generalul Militaru, unde, împreună cu Alin Savu, am cerut schimbarea colonelului Tănase cu colonelul Nicolae Gavrilă, la conducerea clubului. Şi aşa a revenit Gavrilă, apoi şi Tică Dănilescu, pentru că eu m-am cerut înapoi în club, unde am fost desemnat vicepreşedinte şi şef al instruirii sportive! Le-am organiza băieţilor, prin Dan Vilt, un turneu de iarnă, în Franţa şi Anglia, înaintea căruia m-am bătut şi pentru a le debloca... paşapoartele fobaliştilor noştri, care fuseseră oprite din motive cel puţin ciudate. Şi pentru asta, îmi amintesc că l-am sunat pe Mircea Angelescu, care devenise ministru. Până la urmă s-a aranjat, cu un telefon dat chiar din Aeroportul Otopeni, după care m-am putut întoarce la sporturile mele", a istorisit Gaţu.