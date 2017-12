Avertismentul lui Neagu: ce a spus Cristina despre meciul din optimi şi ce s-a întâmplat în ultimele partide cu Cehia

Dacă acceptăm că România a avut noroc în privinţa adversarei din optimi, în schimb, ceea ce s-a întâmplat cu Norvegia a fost un ghinion mare pentru românce, după cum „Adevărul“ a explicat aici.



Până să ne facem însă griji în privinţa unui posibil duel cu Norvegia, campioana mondială, trebuie să fim atenţi la Cehia. Exact asta a spus şi Cristina Neagu, potrivit gsp.ro, după terminarea fazei grupelor, acolo unde România a adunat patru victorii şi un eşec.



Ce a spus Neagu?



*Am avut şi noi noroc că Spania a făcut egal cu Franţa şi am putut să ne odihnim. A fost binevenită această pauză pentru că, după cum aţi văzut, noi am jucat patru meciuri în 7-8 jucătoare şi e foarte greu să faci faţă unui asemenea ritm.



*Înainte de ultima etapă, ştiam doar că va fi Ungaria sau Cehia în optimi. E Cehia, e foarte bine, toate gândurile noastre sunt îndreptate acum spre ele. Nu ne va fi uşor, asta e sigur, Cehia a făcut meciuri bune la acest Mondial, ne aducem aminte şi meciul de anul trecut, de la Europene.



*Acum totul s-a terminat, ştergem cu buretele ceea ce a fost în grupe. Pentru că, dacă nu batem Cehia, tot ce am construit până acum se va nărui.



Statistica e de partea tricolorelor



România n-a avut niciodată probleme în confruntările cu Cehia din ultimii ani. Iată ce s-a întâmplat la ultimele meciuri oficiale între cele două naţionale:



*Euro 2016: Cehia - România 28-30



*CM 2013: România - Cehia 29-23