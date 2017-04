Analiză dură a celui mai prolific scriitor român: „Nulităţi notorii, ca Fecali, au ajuns bogătaşii ţării! Scârbu şi-a făcut casă la Paris cu cât a furat de la români!“

Este vorba despre gălăţeanul Grid Modorcea, absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L.Caragiale" - secţia teatrologie-filmologie (promoţia1974). Într-un editorial din ziarul "Naţiunea", Modorcea, care locuieşte de câţiva ani la New York, a făcut o analiză extrem de dură a televiziunilor româneşti.

Trăim o epocă în care se spune că s-au răsturnat valorile. Păi sigur că s-au răsturnat, în loc de Eminescu, avem „cadavrul din debara”, pe amartaloiul Patahârbici! În loc de Amza Pellea sau Toma Caragiu, îi avem pe „în puii mei”! În loc de Carmen Sylva, o avem pe Nuţi din Pleşcoi! În loc de Carol I, avem paparude, mitomani chiolhannizaţi bine făcuţi, mitocani şi mediocri! În loc de Maria Tănase, avem tot felul de kitschmeni, care ucid cu stilizările lor scremute tot ce e autentic în folclorul românesc! În loc de valori, non-valori! Acum se petrece şi un alt fenomen, exact invers, non-valorile de odinioară sunt date azi ca valori! Nulităţi notorii, ca Fecali, au ajuns bogătaşii ţării, iar toţi escrocii sunt parlamentari! (...) Ceea ce se vede la televiziuni nu reprezintă poporul român, ci îi reprezintă pe cei care conduc aceste televiziuni şi care confundă o felie ignobilă de spectatori cu poporul român! Schimbaţi macazul, fraţilor, fiindcă mi-e ruşine de voi, mi-e ruşine să fiu contemporan cu Esca et co, tot felul de crainice, de educatoare ale naţiei, care emană mizerii, împopoţonate în cele mai luxoase vestimentaţii, cu cele mai alese machiaje, coafuri şi parfumuri Versace sau Dior! (...) Adrian Scârbu şi-a făcut casă la Paris cu cât a furat de la români! Şi toţi hoţii au case în străinătate. Cine nu are, să ridice mâna? Nu ridică nimeni, toţi şi-au dus banii la bănci străine, toţi şi-au făcut imperii din furtişaguri. Iar diversiunea s-a numit lipsa de morală, praf în ochi cu mizerii, cu incultură şi rudimente estetice. Sau cu vânătoarea de mistreţi!