STUDIU Românii interesaţi de magazine online le vizitează de 3-4 ori pe săptămână, în medie

Studiu mai arată că, atunci când aleg un magazin online, românii sunt atenţi la preţul serviciilor sau al produselor şi aleg să facă cumpărături online pentru a economisi timp. Cei ce nu cumpără vizitează magazinele online de aproximativ cinci ori pe an.

Totuşi, 64% dintre aceştia nu intenţionează să facă cumpărături online în următoarele trei luni, principalele motive fiind teama că produsele vândute online nu corespund realităţii (69%), imposibilitatea testării produselor achiziţionate (53%) sau potenţialul fraudării (51%).

eMAG ocupă prima poziţie în topul site-urilor de pe care românii cumpără cel mai des, urmat de site-ul de anunţuri OLX şi retailerul online elefant.ro, cu 12%. Aceiaşi jucători ocupă primele trei poziţii şi în topul platformelor online de pe care românii au făcut cumpărături în ultimele 12 luni: eMAG (73%), OLX (31%) şi elefant.ro (26%). Clasamentul este completat de Okazii.ro (18%) şi H&M (17%).

Electronicele, achiziţionate de pe internet

Cu o medie de 3 ori pe an, 90% dintre respondenţii studiului preferă să achiziţioneze din mediul online produse electronice şi electrocasnice.

Clasamentul este completat de achiziţia de computere, accesorii software şi hardware (82%), îmbrăcăminte şi încălţăminte (80%), cosmetice şi produse farmaceutice (77%), sejururi şi servicii de turism (70%), servicii în domeniul telecomunicaţiilor (69%), cărţi, reviste şi DVD-uri (67%) sau produse alimentare şi catering (55%).

Într-un an, cele mai mari sume alocate de români pentru cumpărăturile online sunt în turism (1.313 lei pe an), pentru achiziţia de electronice şi electrocasnice (1.076 lei pe an), accesorii auto (818 lei pe an), calculatoare, produse software şi hardware (793 lei pe an) sau mobilă şi decoraţiuni interioare (715 lei pe an).

Peste 70% dintre respondenţi aleg un magazin online pentru a economisi timp. 51% dintre români preferă shopping-ul online pentru varietatea mare de produse găsite şi posibilitatea de a compara uşor ofertele propuse.

Studiul mai arată că plata în numerar la primirea coletului este pentru 78% dintre respondenţi metoda preferată. 50% dintre cei chestionaţi menţionează că plătesc şi online folosind cardul, urmată de plata în numerar la sediul magazinului, 17%. Pentru transferul bancar sau folosirea serviciilor de ”bani virtuali” optează 9% dintre românii chestionaţi.

De ce nu folosesc românii cardurile bancare

În ceea ce priveşte plata online, lipsa încrederii în magazine este principalul motiv pentru care românii nu folosesc cardurile bancare. Frauda se clasează pe locul secund, în timp ce timpul lung de recuperare a banilor în cazului unui retur este un alt motiv suficient de puternic pentru a nu realiza plăţi online cu cardul.

Suma maximă medie pe care românii au plătit-o folosind cardul bancar a fost de 1.486 lei.

În ceea ce priveşte fidelizarea clienţilor, 13% dintre respondenţii studiului nu au cumpărat în ultimul an de la acelaşi magazin online pentru că nu au găsit produsul sau serviciul căutat (54%), au găsit oferte mai bune în altă parte (27%) sau nu au fost mulţumiţi de serviciile magazinului (3%).

De asemenea, 72% dintre respondenţii studiului declară că ar avea mai multă încredere în a face cumpărături online dacă ar exista o asociaţie care să reprezinte interesele consumatorilor. Cercetarea a fost realizată în luna aprilie 2017 pe un eşantion reprezentativ urban format din 1.012 respondenţi selectaţi din panelul online researchromania.ro, persoane cu vârsta peste 18 ani, utilizatori de internet.

Iniţiatorii proiectului sunt GPeC, cel mai mare eveniment de eCommerce din Europa de Sud-Est, şi compania de cercetare iSense Solutions.