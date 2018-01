Conflictul dintre medicii de familie şi Casele de Sănătate, la un pas să blocheze Serviciul de Ambulanţă şi camerele de gardă ale spitalelor

Sute de apeluri în plus la 112 şi aglomeraţie la camerele de gardă ale spitalelor. Aşa arată în aceste zile sistemul de urgenţă din toată ţara. Asta după ce structura pacienţilor s-a schimbat. „Vine toată lumea. Are, n-are o problemă, vine la spital! Am remarcat că s-a schimbat raportul din zona bolnavilor critici în zona bolnavilor mai puţin critici. Ca număr, e o creştere, în sensul că în loc de 380 de pacienţi pe zi, cât avem de obicei, am avut 420 de pacienţi în 24 de ore, ca medie. De asemenea, dacă înainte aveam cam 150 de pacienţi în zona non-critică, respectiv urgenţe de cod verde, albastru şi alb, acum am ajuns să avem cam 260 de astfel de cazuri”, a declarat, pentru „Adevărul”, medicul urgentist Bogdan Opriţa.

O altă modificare din ultimele zile este faptul că pacienţii se prezintă încă de la ora 10.00 dimineaţa la spital. „În general, noi aveam nişte vârfuri orare, între ora 16.00 şi ora 22.00 veneau sau erau aduşi cei mai mulţi. Acum, sunt pacienţi non-stop, începând cu ora 10.00, până seara, spre 22.00. Iar aceşti pacienţi au probleme care pot fi rezolvate şi în ambulator”, a completat doctorul Bogdan Opriţa.

Sute de solicitări în plus la ambulanţă

O parte din aceşti pacienţi care ajung la urgenţe apelau înainte la medicul de familie, atrage atenţia şi şefa Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, Alis Grasu. La ambulanţă se lucrează la foc continuu în aceste zile, decizia luată de managementul serviciului fiind aceea de a chema oameni din concedii şi din libere pentru a putea face faţă numărului mare de solicitări.

„Probabil că o parte din aceste cazuri mergeau către medicul de familie şi acum sună direct la ambulanţă. Unii cred că pur şi simplu, văzând discuţiile din aceste zile, nici nu s-au mai interesat dacă medicul de familie a semnat vreun contract sau nu. Apelează direct la noi. Eu tot sper să se calmeze această situaţie, dar e tot mai rău. Am ajuns la peste 1.000 de solicitări într-un interval de 12 ore, asta în condiţiile în care în mod normal avem cam 800 de apeluri într-un asemenea interval. Noi facem eforturi mari pentru a face faţă valului de pacienţi. Aducem oameni de acasă, din libere, dar este greu. Se ajunge, în final, la suprasolicitarea personalului medical, deja pe deficit”, a declarat, pentru „Adevărul”, medicul Alis Grasu, şefa SABIf.

Potrivit acesteia, solicitările bucureştenilor care sună la 112 au la bază tot felul de motive: de la singurătate, la afecţiuni digestive, specifice perioadei sau afecţiuni mai grave. Din totalul pacienţilor la care ajunge ambulanţa, mai mult de jumătate sunt rezolvaţi la domiciliu. Restul sunt direcţionaţi la camerele de gardă din spitale.

Urgenţa, la îndemâna tuturor

„De regulă, atunci când populaţia nu mai are acces deloc la medicul de familie va încerca să găsească o altă zonă prin care să acceseze sistemul medical. Iar aici este urgenţa. Asta înseamnă aşteptare mai lungă, nemulţumiri la nivelul populaţiei, sunt lucruri inerente când creşte numărul prezentărilor”, a explicat şi Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

La o suprasolicitare a sistemului s-au aşteptat şi reprezentanţii asociaţiilor de pacienţi. Aceştia spun că în condiţiile în care 80% din medicii de familie nu au prelungit contractele cu casele de asigurări de sănătate, restul pacienţilor trebuie să beneficieze, într-un fel sau altul, de asistenţă medicală.





„Noi ne aşteptam ca pacienţii să meargă la ambulanţă şi la unităţile de primiri urgenţe. Numărul mai mare de solicitări vine şi ca urmare a faptului că unii nu au medic de familie”, susţine Vasile Barbu, şeful Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor. „Trebuia să direcţionăm cumva pacienţii şi le-am transmis să meargă la urgenţe. Nu poţi lăsa pacientul fără asistenţă medicală”, a completat acesta.

Soluţia spitalelor pentru cei fără bilet de trimitere

Reprezentanţii spitalelor au însă variante pentru cei care nu vin cu bilet de trimitere de la medicul de familie, arată şi doctorul Dragoş Daviţoiu, managerul Spitalului Pantelimon din Capitală.

„În spital se intră în două feluri: prin camera de gardă sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie. Dacă pacientul nu are bilet de trimitere îi facem prezentare în urgenţă şi ajunge, prin această formă, strict formală, la medicul curant de specialitate”, a declarat medicul.

Cum a fost declanşat haosul

Haosul din Sănătate s-a declanşat săptămâna trecută când aproximativ 25% din cei peste 11.000 de medici de familie nu şi-au prelungit contractele cu Casele de Asigurări de Sănătate (CNAS). Asta înseamnă ca pacienţii care sunt pe listele lor trebuie să plătească atunci când vor o consultaţie, o trimitere sau o reţete deoarece medicilor nu le mai sunt decontate serviciile de CNAS.





Doctorii sunt nemulţumiţi că nu au un acord cu autorităţile şi acuză probleme grave în sistem, ce trebuie rezolvate. De aceea, au cerut suplimentarea fondurilor şi simplificarea sistemului. În replică, autorităţile susţin că în câteva săptămâni va fi modificată legislaţia, şi până atunci le propun bolnavilor să-şi schimbe medicul de familie sau să meargă la camera de gardă, dacă au o urgenţă.

Între timp, perioada de semnare a actelor adiţionale de prelungire a contractelor încheiate de furnizorii de servicii medicale a expirat prin decizia mai marilor de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS). „Vorbim de 2.500 – 3.000 de medici care nu au semnat şi mai vorbim de aproape 5 milioane de pacienţi care nu mai au medic de familie, prin «bunăvoinţa» Casei Naţionale de Sănătate. Cei care nu au semnat sunt din mai multe zone ale ţării. Sunt mulţi din Iaşi, Suceava, Satu Mare, Teleorman, Argeş“, a explicat Rodica Tănăsescu, preşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei.