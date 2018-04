Ce aşteptări salariale au românii. Comparaţie femei vs. bărbaţi vs. tineri

Mai exact, românii speră să obţină salarii situate între 500 şi 1.000 de euro. Aşa arată o statistică publicată recent de portalul de recrutare BestJobs. Mai puţini sunt cei care solicită între 1.000 şi 2.000 de euro, subliniază aceleaşi date.

Concluziile se desprind dintr-o analiză facută de site-ul de recrutare, după ce au fost analizate răspunsurile a 10.000 de persoane care au ales să-şi exprime aşteptările salariale. Concret, ca şi aşteptări salariale, 36% dintre candidaţi au completat salariul dorit între 500 şi 1.000 Euro, 28.3% între 1.000-2.000 şi 21.2% sub 500 euro. Nivelul cel mai ridicat al aşteptărilor în aceste intervale îl au candidaţii din Ilfov şi Bucureşti, urmaţi de cei din regiunea Vest, regiunea Centru, regiunea Nord-Vest şi regiunea Nord-Est. Explicabil, susţin specialiştii în recrutare.

„Economia nu-şi permite să plătească salarii de start de 500 - 700 de euro. Candidatul respectiv trebuie să fie foarte performant ca să obţină o astfel de sumă. Asta pentru că pe lângă cei 500 - 700 de euro, angajatorul are şi alte costuri pe care le plăteşte. Are un cost cu biroul pe care stă acea persoană, are un cost cu electricitatea pe care o consumă, iar banii aceştia, ca angajator, îi scoţi în timp. Când aduci un nou angajat în firmă eşti nevoit să îl formezi, să îl obişnuieşti cu cultura organizaţională. Deci, costuri există, indiferent că vorbim de stat sau de privat. Oamenii se formează în timp“, a explicat, pentru „Adevărul“, consultantul în carieră Gabriel Chicioreanu.

Femeile cer salarii mai mici

Cert este că pe măsură ce înaintează în vârstă şi acumulează experienţă, românii au pretenţii financiare tot mai mari de la locul de muncă, evidenţiază studiul. Însă inegalităţi între salariile cerute de femei şi cele cerute de bărbaţi există pe toate categoriile de vârstă. De altfel, dintre candidaţii care şi-au marcat în CV-uri salariul dorit, 64% sunt bărbaţi şi 36% femei. În ceea ce priveşte aşteptările salariale, 29.1% dintre femei vor lefuri sub 500 euro, 37.7% între 500 şi 1.000 euro şi 25.1% între 1.000 şi 2.000 euro.

„Aceste diferenţe de aşteptări între femei şi bărbaţi sunt un semnal puternic în România, însă în ultimii 10 ani fenomenul s-a estompat. Femeile îşi găsesc slujbe în domenii de vârf, în special în multinaţionale şi putem spune că au început corecturile salariale. Aceste discrepanţe care încă se regăsesc în anumite sectoare îşi au originea în cultura românească“, a completat specialistul.

Ce lefuri solicită tinerii abia ieşiţi de pe băncile facultăţii

Cei mai mulţi respondenţi au avut vârste cuprinse între 25-30 ani (2.259), 30-35 ani (2.039) şi 35-40 ani (1.581). Cele mai multe aşteptări salariale sunt în intervalul 500-1.000 de euro (3.536 candidaţi) şi 1.000-2.000 de euro (2.775 candidaţi), în special în rândul persoanelor între 25 şi 30 de ani, respectiv 30-35 ani.

„Spre exemplu, dacă un student a lucrat într-un call center, el este preferat unui alt candidat care nu are deloc experienţă şi care doar a învăţat. Cel din call center cunoaşte o limbă străină, a interacţionat cu oameni, e un plus. Angajatorii nu te întreabă ce ştii să faci, ci te întreabă ce ai făcut. Tinerii cer salarii de 2.500 - 3.000 de lei imediat ce termină facultatea, dar revin cu picioarele pe pământ când dau piept cu piaţa muncii, unde nu li se oferă mai mult de 1.500 - 2.000 de lei, pentru început. Pretenţiile lor nu corespund realităţii“, a mai spus consilierul în carieră Gabriel Chicioreanu.