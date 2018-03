USR va vota împotriva pensiilor speciale pentru aleşilor locali. Seidler: Nu există niciun argument pentru care aceste pensii speciale ar trebui să existe

„Noi nici măcar n-am fost invitaţi să semnăm un asemenea proiect, pentru că toţi ceilalţi ştiau foarte bine că nu are niciun rost să facă o astfel de invitaţie către USR. Noi suntem cei care am depus proiect de lege pentru abrogarea pensiilor speciale ale parlamentarilor şi mai apoi un alt proiect de lege care se află pe fluxul legislativ, prin care propunem aborgarea celorlalte categorii de pensii speciale, respectiv plafonarea celor despre care CCR a spus că sunt obligatorii”, a declarat Cristian Seidler.

De asemenea, deputatul a spus că nu există vreun motiv pentru existenţa acestor pensii speciale.

“Nu se justifică prin nimic, nu există niciun argument pentru care aceste pensii speciale ale aleşilor locali ar trebui să existe (...) USR va vota împotriva acestui proiect. Nu susţinem proiectul din principiu. Deşi USR are parlamentari, noi suntem cei care am propus abrogarea pensiilor speciale ale parlamentarilor”, a continuat acesta.

Deputatul PNL Corneliu Olaru, iniţiatorul proiectului de lege privind pensiile speciale ale aleşilor locali, susţinut de parlamentari de la toate partidele, cu excepţia USR, a anunţat marţi că PNL îşi retrage semnăturile, afirmând că liberalii susţin oricum majorarea pensiilor mici. Deputatul a anunţat că el îşi retrage semnătura, dar totuşi va vota proiectul, deoarece nu îl lasă sufletul să fie împotriva aleşilor locali.

„Cred că s-a înţeles greşit şi vorbea cineva de pensii speicale. Eu n-am depus un proiect cu privire la pensiile speciale, era vorba de o indemnizaţie de mandat de limită de vârstă (...) Eu am zis că Liga aleşilor locali din România a susţinut mult şi, de fapt, pe bună dreptate, că ei au nişte pensii foarte mici (...) Eu să ştiţi că n-am ştiut decizia BEx al PNL, am depus-o (iniţiativa legislativă – n.r.) înainte de decizie. Noi, PNL, susţinem anumite pensii speciale la militari, la magistraţi, aşa cum îşi doreşte şi UE, însă, că am depus un proiect eu în calitate de fost primar, actualmente parlamentar, l-am depus la solicitarea primarilor din România. Dacă ştiam de BEx (...) cred că nu depuneam în forma în care l-am depus. Să nu se creadă că PNL nu este de acord cu majorarea pensiilor. Sunt atâtea inechităţi cu privire la pensionari şi cred că, atunci când vom iniţia un nou proiect de pensie, vom începe cu pensiile cele sub 1.000 (de lei -n.r.) şi ne vom duce şi la pensiile aleşilor locali”, a declarat deputatul PNL Corneliu Oral, iniţiatorul proiectului.