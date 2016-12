Preşedintele Iohannis l-a desemnat pe Sorin Grindeanu pentru funcţia de premier. Ce urmează

„Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 30 decembrie a.c., decretul privind desemnarea domnului Sorin Mihai Grindeanu în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constituţia României, republicată”, arată site-ul Administraţiei Prezidenţiale.

Primele reacţii

Traian Băsescu: Greşit, domnule Preşedinte! Anunţarea desemnării Primului – ministru nu se poate face printr-un simplu comunicat. Dacă tot aţi decis să faceţi o desemnare, fie ea şi nepotrivită, din respect pentru români, dar şi din respect pentru relaţia instituţională, era obligatoriu să faceţi acest anunţ extrem de important pentru România într-o declaraţie făcută de dumneavoastră personal de la Palatul Cotroceni. Că la această declaraţie ar fi fost bine să fie alături de dumneavoastră şi desemnatul, este altă socoteală. Vă va fi greu să cereţi relaţii instituţionale corecte atât timp cât dumneavoastră nu le generaţi prin propriul comportament, a transmis fostul şef al statului pe contul său de Facebook.

Raluca Turcan, preşedinte interimar PNL: ”Prin lista Guvernului vom vedea autonomia şi buna credinţă ale prim-ministrului desemnat. Aşteptăm cu maxim interes lista Guvernului, sperăm să avem ca miniştri oameni cu o activitate cunoscută şi feriţi de suspiciuni”.

Kelemen Hunor, preşedinte UDMR: ”Nu am ce comenta. Era de aşteptat să fie desemnat şi a fost desemnat. Aşteptăm să vină cu programul de guvernare şi cu structura Guvernului în Parlament. Asta probabil se va întâmpla undeva la sfârşitul săptămânii viitoare”.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat că va susţine o conferinţă de presă astăzi, la ora 14.00, la Palatul Parlamentului.

Ce urmează

Parlamentul va fi convocat într-o sesiune extraordinară, întrucât acum e în vacanţă, iar în termen de 10 zile noul premier are timp să îşi formeze echipa guvernamentală şi să primească votul de investitură din partea Parlamentului. Cel mai probabil, luni şi marti, senatorii şi deputaţii vor fi chemaţi pentru a-i audia pe noii miniştri, iar la mijlocul săptămânii viitoare noul guvern va depune jurământul la Cotroceni.

„Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor”, prevede articolul 103 din Constituţie.

De altfel, încă de joi parlamentarii PSD au primit un SMS de la liderii de grup în care li se cerea „să fie în stand-by” şi să nu plece în străinătate în perioada 2-7 ianuarie 2017, pentru a putea convoca sesiunea parlamentară extraordinară în cazul în care preşedintele Klaus Iohannis îl nominalizează pe Sorin Grindeanu la funcţia de premier, au declarat surse din PSD pentru News.ro.

„Parlamentarii PSD nu pleacă în nicio vacanţă, toată lumea stă acasă în blockstart, e pregătită pentru o eventuală sesiune parlamentară extraordinară. E normal pentru că dacă cumva domnul preşedinte (Klaus Iohannis - n.r.) se gândeşte în al doisprezecelea ceas să îl nominalizeze pe Sorin Grindeanu, atunci trebuie făcut Guvernul şi noi suntem în blockstart toţi. Deci nu pleacă nimeni în nicio vacanţă, toată lumea stă acasă“, au precizat sursele News.ro.

Dragnea, adevăratul premier

Sorin Grindeanu a recunoscut că va avea „o relaţie de subordonare faţă de Liviu Dragnea“ atât timp cât va conduce Guvernul. Şi e foarte probabil să rămână în fruntea Executivului puţin timp, mai exact câteva luni, până când Legea de funcţionare a Guvernului, care interzice unui condamnat penal să facă parte din Guvern, va fi modificată de majoritatea PSD din Parlament. De altfel, Liviu Dragnea a recunoscut că ţinteşte încă la şefia Guvernului. „Nu pot să renunţ pe viaţă la intenţia de a fi premier, pentru că mi s-ar părea o prostie. Oricine de aici poate ajunge premier la un moment dat. Nu am renunţat la această idee, vă spun foarte cinstit“, a admis liderul PSD.

Sorin Grindeanu, preşedintele CJ Timiş, este a doua propunere a PSD pentru postul de premier după ce preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, marţi, că nu acceptă propunerea PSD-ALDE ca Sevil Shhaideh să ocupe funcţia de premier.

"Săptămâna trecută, când am avut consultări cu partidele, PSD şi ALDE, care au ţinut să vină împreună, mi-au propus-o pe doamna Sevil Shhaideh pentru poziţia de prim-ministru. Am cântărit cu grijă argumetele pro şi contra şi am decis să nu accept această propunere. În consecinţă, solicit coaliţiei PSD-ALDE să facă altă propunere", a declarat atunci preşedintele.

Întâlnirea de la Cotroceni