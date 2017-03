Siegfried Mureşan: „Priorităţile PE pentru bugetul UE pe 2018, crearea de locuri de muncă şi creşterea siguranţei cetăţenilor“. Ce spune despre Rusia

Eurodeputatul PMP Siegfried Mureşan a vorbit marţi seară, în plenul Parlamentului European, despre priorităţile buhgetului UE pe 2018, adresându-se colegilor şi invitaţilor din alte instituţii, cum e cazul Comisiei Europene, din postura de raportor al PE pentru bugetul UE pentru anul viitor.

Printre priorităţile lui Siegfried Mureşan pentru Bugetul UE 2018 se numără creşterea economică a UE, cu accent pe investiţii în infrastructură, cercetare, inovare, IMM-uri, principalele domenii generează locuri de muncă, dar şi a celor pentru creşterea siguranţei cetăţenilor europeni, precum şi finanţarea programului „Discover EU” prin care se acordă un abonament gratuit interrail pentru fiecare tânăr din UE care împlineşte 18 ani şi care doreşte să viziteze Europa (valabil pe liniile feroviare din 30 de ţări europene).

„În opinia mea priorităţile UE ar trebui să fie, în primul rând locurile de muncă, iar în al doilea rând creşterea siguranţei cetăţeanului (...) Consider că trebuie să folosim resursele pe care le avem în bugetul UE pe aceste domenii. ce vom face pentru a crea locuri de muncă: vom investi în infrastructură, în dezvoltare, cercetare, inovare, în IMM-uri şi vom sprijini tineri întreprinzători“, a declarat Siegried Mureşan, raportor al PE pentru bugetul UE pe 2018.

„Politica agresivă a Rusiei“

Totodată, deputatul european Siegfried Mureşan susţine, printre priorităţile sale de negociere, creşterea sprijinului acordat sectorului agricol european şi statelor din vecinătatea estică şi sudică, mai ales celor care implementează acorduri de asociere cu UE, precum Republica Moldova, Georgia şi Ucraina.

„Securitatea are şi o dimensiune externă şi aş dori să fim solidari şi în ceea ce priveşte vecinătatea estică a UE. Sunt ţări care au semnat Acordul de asociare: Ucraina, Republica Moldova, Georgia. Ele sunt supuse unei politici mai agresive din partea Rusiei“, a avertizat eurodeputatul PMP, care deţine şi funcţia de purtător de cuvânt al PPE.

Adversarii politici, de acord

Priorităţile prezentate de Mureşan au fost apreciate de eurodeputaţii din principalele grupuri parlamentare care au luat cuvântul ca Jose Manuel Fernandes (PPE), Daniele Viotti (PES) sau Anneli Jaatteemaki (ALDE).„Am avut o colaborare excelentă. Am încercat să găsim direcţiile viitoare pentru UE“, a declarat Viotti. Pe de altă parte, Jaatteemaki a fost mulţumită de consensul între grupuri. „Europa are multe provocări înainte şi trebuie să identific corect priorităţile. Potrivit ALDE, am reuşit să identificăm aceste proiecte. E corect să investim în cercetare, IMM-uri şi în programul Erasmus“, a spus reprezentanta ALDE.

Comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger a subliniat, la rândul său, că priorităţile promovate pentru bugetul pe 2018 sunt agreate şi de Comisia Europeană şi nu ar trebui să fie probleme privind un consens asupra a majorităţii solicitărilor PE. „Am citit atent priorităţile şi Comisia e de acord cu priorităţile şi aşteptările. Liniile sunt în armonie: cele din Consiliu şi cele din Parlament. Bugetul 2018 nu va fi foarte deosebit de bugetul anului 2017. Plecăm de la premisa că priorităţile vor fi similare cu cele din 2017“, a punctat Oettinger.