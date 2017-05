Ponta, noi săgeţi către Dragnea: Nu suntem pregătiţi pentru preşedinţia UE. Am încurcat problema şi mai tare. Avem preşedinte, premier şi şeful partidului

”În primul rând, am vrut să stric petrecerea să spun că nu suntem pregătiţi pentru preşediniţia Cosiliului european. (...) Eu am identificat cinci probleme structurale pentru România în a organiza cu succes, cum ne dorim cu toţii, cele 6 luni de preşedinţie şi am plecat de la faptul că România o să organizeze în 2020 Campionatul european de fotbal. N-avem stadioane, n-avem linia de metrou de la aeroport, nu avem nici echipă de fotbal bună - avem antrenor german e adevărat, dar cu rezultate slăbuţe - dar vom organiza. Acel campionat în România, după câte ştiu eu, ţine vreo două săptămâni. Campionatul acesta cu preşedinţia ţine 6 luni şi suntem cu un an mai puţin decât cu campionatul european”, a afirmat fostul prim-ministru.

Ponta susţine că liderii europeni nu îl cunosc pe premierul României pentru că la întrunirile Consiliului european participă preşedintele ţării.

”Avem un sistem politic european total nefuncţional. Conform procedurilor şi cutumelor Consiliului European (...) şeful guvernului din ţara care asigură Preşedinţia este alături de preşedintele Consiliului European şi preşedintele Comisiei Europene este cel care e gazdă. Problema e că liderii europeni nu-l cunosc pe şeful guvernului de la noi pentru că la Consiliul European participă preşedintele. (...) Noi, în loc să rezolvăm problema, am încurcat-o şi mai tare: acum avem preşedinte, prim-ministru şi şeful partidului. Avem trei. Eu nu ştiu cum va organiza doamna Birchall masa şi primirea celor 27 de şefi de guvern care vor fi”, a declarat Ponta.

O altă problemă identificată de Ponta este legată de imaginea României în Uniunea Europeană, de ţară coruptă.

”Noi avem brand-ul că suntem o ţară cu mari probleme, suntem nişte corupţi care degeaba am arestat şi am făcut dosare la mai mulţi decât în toate celelalte 27 de ţări la un loc, tot corupţi suntem. Mai avem o problemă care se poate pune anul acesta având în vedere că în 2016 deja am trecut de 3% deficit. Dacă suntem şi una din puţinele ţări care rămân cu deficit excesiv o să intrăm în 2019 cu o imagine de corupţi care nici nu respectă deficitul”, a subliniat deputatul PSD.

”Al treilea lucru, avem o problemă strategică. Noi nu ştim dacă vrem să fim în primul rând cu SUA sau în primul rând cu UE, iar eu după cum văd preşedinţia domnului Trump, în curând vom fi puşi mai serios să ne hotărâm şi noi avem o tradiţie veche în a lua decizii, adică nu”, a mai spus Ponta, care crede că o singură persoană poate coordona cele şase luni de Preşedinţie, şi anume prim-ministrul.