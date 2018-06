Mitingul PSD - Liviu Dragnea: Statul paralel este un sistem care foloseşte instituţiile statului într-un mod nelegitim şi paralel cu drepturile şi libertăţile

“Vă salut cu respect, membri de partid, dar şi cei care nu sunt membri, dar au credinţă că vocea poporului trebuie auzită în afară propagandei securiste, care vrea să ne facă să credem că suntem puţini. V-aţi asumat cu demnitate dreptul la libertăţi şi democraţie, iar pentru asta meritaţi aplauzele tuturor. Îi salut, de asmenea, dar de data asta cu milă, pe toţi trimişii în Piaţă ai statului paralel. Civili sau nu, la ordin sau din curiozitate, va rog să îi salutaţi, suntem mulţi astăzi, mai mulţi decât se aşteptau cei care credeau, care ne insultau, dar ce să nu uite niciodata statul paralel este că noi suntem foarte mulţi, suntem voinţa populară exprimată de lege şi Constituţie”, a susţinut Liviu Dragnea în discursul său de la miting.







El a spus că statul paralel este "un sistem care foloseşte instituţiile statului într-un mod nelegitim şi paralel cu drepturile şi libertăţile”.





"Au trecut trei ani şi jumătate de când regimul Băsescu a plecat, dar instrumentele lui au rămas, dragii mei. Care sunt instrumentele? Procurorii corupţi au rămas, i-aţi văzut la televizor fabricând dosare, falsificând probe. Şefa DNA, aţi auzit-o cerând procurorilor capete mari, cerând să facă dosar premierului, a anchetat Guvernul doar pentru că guvernează. Aţi văzut umilind zeci de oaneni care au fost apoi achitaţi. Generalii au rămas, ei vorbesc astăzi prin gura opoziţiei. Ei acţionează prin reţeaua lor de probagandă securistă, prin ONG-uri finanţate ilegal. Jurnaliştii sub acoperire au rămas. Îi vedeţi cu batistute cu tot, îi citiţi, îi auziţi un fiecare zi minţind in ziarele şi televiziunile lor, dar fără să poată vreunul sa spună unui inspector fiscal din ce bani trăiesc. Magistraţii sub acoperire au rămas. Pe ei nu-i vedeţi, dar vă doresc din toată inima să nu ajungeţi să i cunoaşteţi A mai rămas obiceiul de a folosi serviciile secrete şi justiţia în scopuri politice, adică să-i pună preşedintelui la picioare capetele adversarilor politici", le-a spus liviu Dragnea oamenilor adunaţi în Piaţa Victoriei.





Liderul PSD a mai susţinut că au mai rămas şase milioane de români ascultaţi, au mai rămas protocoalele secrete şi protocoalele secrete între servicii şi parchete, între securitate şi curţile de justiţie, au mai rămas şantajul şi ameninţarea.