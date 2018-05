Mircea Hava, al treilea prim-vicepreşedinte al PNL care nu e de acord cu plângerea lui Orban: „Nu trebuia făcută“. Ce spune despre votul din BPN

Întrebat despre plângerea penală făcută de Ludovic Orban la adresa premierului Viorica Dăncilă, Mircea Hava spus, joi, într-o conferinţă de presă, că are aceeaşi poziţie cu cea a secretarului general al PNL, Ilie Bolojan, adică nu e de acord cu plângerea penală.

„Da, asta e şi poziţia mea (ca şi poziţia lui Ilie Bolojan – n.r.). Şi, mai ales, că nu trebuia făcută. Ca persoană fizică poţi să faci orice. Nu am citit-o (plângerea - n.r.). Având în vedere că e plângerea unei persoane fizice, eu aşa o consider, nu am nicio calitate, nu mă interesează, eu nu am curiozităţi de genul ăsta”, a spus Mircea Hava, citat de Mediafax.

Întrebat care este poziţia personală faţă de plângerea penală, Hava a evitat un răspuns clar. „Este o chestiune privată, făcută de domnul Orban, nici măcar de preşedintele partidului, că are şi această calitate, are şi alte calităţi, este inginer, este căsătorit. Eu ştiu că toată chestiunea asta a inflamat şi acum.Nu am niciun comentariu, nici de bine, nici de rău“. a completat Mircea Hava.

De asemenea, Mircea Hava a mai spus că în Biroul Executiv al PNL nu trebuia să se ceară susţinerea demersului lui Orban, privind plângerea penală.