VIDEO Iohannis: Nişte penali fac o încercare disperată să atace şi să discrediteze DNA şi conducerea direcţiei. Nu văd niciun motiv pentru revocarea lui Kovesi

Principalele declaraţii ale preşedintelui Klaus Iohannis:

Avem un scandal în spaţiul public şi multă lume se aşteaptă să-mi expun opinia. Lucrurile se pot rezuma la puţine cuvinte. Nişte penali fac o încercare disperată să atace şi să discrediteze DNA şi conducerea acestei direcţii. Această încercare este una jalnică şi neconvingătoare, iar opinia mea despre munca DNA o cunoaşteţi, dar îmi face plăcere să o repet. După părerea mea DNA şi conducerea fac o treabă foarte bună, iar această încercare de atac din partea unor penali e de natură să-mi confirme că DNA face o treabă bună.

Am avut o întâlnire în această după-amiază cu prim-ministrul Dăncilă şi cu preşedintele Dragnea. Întâlnirea a fost planificată din seara când a fost depus jurământul noului Guvern. A fost o întâlnire pentru a defini cadrul colaborării instituţionale între mine şi noul Guvern. Am discutat despre nevoia de colaborare în unele proiecte de importanţă naţională. Primul şi cel mai important, pregătirea pentru preşedinţia Consiliului UE. Al doilea, Centenarul. Un alt punct: eu am întâlnit mai mulţi preşedinţi la un Summit, adică „Summitul celor trei mări“. Da, am discutat şi despre Justiţie, şi despre ce s-a convenit cu ministrul Justiţiei şi mi-am exprimat nemulţumirea că e un nou scandal legat de Justiţie, de DNA. Doamna Dăncilă mi-a relatat pe scurt că a avut o discuţie cu domnul ministru căruia îi lasă mână liberă în ce priveşte această chestiune vizavi de DNA.

Reporter: V-aţi exprimat în declaraţie folosind sintagma „nişte penali“. Cum o definiţi?

Asta cu penalii am explicat-o de suficiente ori. Nu revin. Despre medierea mea: de fiecare dată când apare o problemă publică m-am implicat în felul în care am înţeles să fac medierea.

Reporter: Spuneaţi că v-aţi exercitat dreptul de a media în diferite ocazii. Cum aţi mediat acum? Nu vedeţi o problemă reală la DNA după apariţia unor înregistrări extrem de grave?

Justiţia se înfăptuieşte în sala de judecată. Nu mă văd ca mediator între DNA şi persoane inculpate. Judecătorii îşi vor spune cuvântul. M-am exprimat destul de clar. De exemplu, cu domnul Toader voi avea o discuţie. Dacă va fi nevoie, va fi o discuţie şi cu doamna Kovesi, şi dacă va fi nevoie va fi o discuţie şi în trei.

Dacă primiţi o propunere de revocare a doamnei Kovesi, ce faceţi? Aţi văzut raportul Comisiei „Alegeri 2009“?

Am primit acel raport. E în studiu.

Ministrul Justiţiei a spus azi că la preluarea mandatului a primit promisiunea că nu vor fi presiuni politice în activitatea sa. După întâlnirea de azi cu Dragnea şi Dăncilă împărtăşiţi ideea domnului ministru?

Am relatat poziţia doamnei prim-ministru. Nu mi s-a părut că se fac presiuni asupra ministrului Justiţiei. Cu siguranţa poziţia cu care va ieşi va fi bine fundamentată juridic.

Ce legitimitate mai are Kovesi în condiţiile în care a minţit public despre un document?

Cred că vă referiţi la chestiuni din auzite.

Aţi primit informări din partea serviciilor despre operaţiunea concertată de asalt asupra Justiţiei?

Aceste informări de la servicii au antetul secret şi strict secret. Nu pot nici să confirm, nici să infirm.

De ce l-aţi chemat pe domnul Dragnea?

Aici trebuie să corectez, referitor la chemat.

În contextul actual, al unui atac la adresa DNA, regretaţi că aţi dat a treia şansă PSD-ului?

Este un pic devreme pentru o evaluare. Azi am avut prima întâlnire cu Dăncilă de când a fost învestită. Va mai dura un pic până se va putea face o analiză a guvernării.

Cu cine aţi discutat instituţional mai mult?

Despre ministerul Justiţiei am discutat mai mult cu doamna Dăncilă. E natural şi evident.

Aţi condiţionat colaborarea cu puterea?

Nu ştiu în ce sens înţelegeţi dumneavoastră. Eu am colaborat cu toate guvernele. Rolul preşedintelui e şi acela de a înlesni colaborarea cu Guvernul, pentru a rezolva treburile ţării, nu pentru a le complica.

Momentan, nu văd motive de revocare (a şefei DNA, n.r.). Dar s-ar putea să fie unele pe care să nu le ştiu eu, dar să le ştie domnul ministru. Acum nu cunosc motive de revocare. Cum s-a aflat că nu a fost niciun control la DNA, altul în afară de cel de vara trecută. Cred că s-a terminat cu bine, de nu am mai auzit de el. M-ar surprinde să apară peste noapte motive pentru o ipotetică revocare.



Lucian Pahonţu e acuzat de Dragnea că ar fi folosit instituţia pentru a obţine informaţii despre demnitari.

Mie nu mi-a relatat aşa ceva. Dacă veni vorba, am o opinie clară şi despre SPP şi activitatea sa, de la director până la ultimul om. E un corp de profesionişti care fac o muncă foarte bună, grea. Îi apreciez pentru munca lor. Îi apreciază şi alte instituţii. ONU apelează la SPP pentru protecţia unor demnitari plecaţi în zone complicate.

Activitatea SPP e analizată de CSAT. Demersul din Parlament mi se pare o aflare în treabă politicianistă. Dacă voiau să facă acest lucru puteau face asta în comisiile de apărare.

Ţineţi cont de avizul CSM dacă se ajunge la revocarea şefei DNA?

CSM s-a dovedit a fi o instituţie foarte dedicată, cum scrie şi în Constituţie, în sensul garantării independenţei Justiţiei. Iau toate demersurile CSM în serios.