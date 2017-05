Kelemen: Este clar că instituţiile de forţă sunt îndreptate împotriva noastră

”Este clar că instituţiile de forţă sunt îndreptate împotriva noastră. Lupta împotriva corupţiei este o cauză bună, dar în acest fel pot fi încălcate drepturi ale minorităţilor. Ceea ce ne doare cel mai mult este legat de liceul din Târgu Mureş”, a spus Kelemen Hunor.

El a mai afirmat că ”s-a minţit” că intenţia proiectului Minority Safe Pack, al cărui scop declarat este să ridice nivelul de protecţie al minorităţilor naţionale din competenţa exclusivă a statelor membre la cel al UE, este promovarea separatismului etnic.

”Au fost afirmaţii care nu sunt adevărate şi sunt minciuni în ceea ce ne priveşte. S-a minţit că intenţia pentru Minority Safe Pack este promovarea separatismului etnic şi că noi am dori să punem în pericol integritatea teritorială a României. Suntem consideraţi un factor care crează probleme. De fiecare dată spunem că dorim să atingem scopurile pe care ni le-am propus folosindu-ne numai de mijloacele parlamentarismului. Un secretar de stat a spus recent că documentele FUEN pregătite pentru acest congres de la Cluj sunt orientate spre separatism, dar nu avem nimic în acest sens”, a mai spus Kelemen Hunor.

El a atras atenţia asupra faptului că, în pofida invitaţiilor, niciun primar român, nici reprezentanţi ai Ministerul de Externe şi nici premierul nu au participat la deschiderea congresului FUEN.

”Dorim doar să se respecte ce s-a stabilit în 1918, când Transilvania s-a unit cu România. S-a promis că minorităţile îşi vor putea folosi limba în administraţie şi cultură. Vrem să fim recunoscuţi ca factor component al puterii de stat. De la sfârşitul anilor ’90, Bucureştiul a făcut paşi fericiţi, dar după ce am aderat la NATO totul s-a încetinit, ba am avut un recul şi nu există mecanisme de control care să reglementeze ce se întâmplă în zonele în care sunt minorităţi. Am putea spune că nimic nu este în regulă”, a declarat Kelemen Hunor, la deschiderea congresului FUEN.

Congresul FUEN (Uniunea Federală a Naţionalităţilor Europene) are loc în perioada 17-21 mai, la Cluj-Napoca.

Minority Safe Pack este cel mai mare proiect politic al FUEN, iniţiat de către UDMR, Partidul Popular din Tirolul de Sud şi Tineretul Naţionalităţilor Europene. Scopul acestuia este să ridice nivelul de protecţie al minorităţilor naţionale din competenţa exclusivă a statelor membre la cel al Uniunii Europene. Uniunea Federativă a Naţionalităţilor Europene (FUEN) va declanşa la nivel european, în luna mai, o campanie de strângere de semnături în vederea susţinerii proiectului, organizaţie având ca scop să strângă un milion de semnături din şapte state membre.