Guvernul alocă 6 milioane de lei pentru evenimentele desfăşurate la Iaşi cu ocazia Centenarului Marii Uniri

Potrivit hotărârii aprobate joi, Guvernul va contribui cu 5.956.300 de lei, pentru desfăşurarea evenimentelor de la Iaşi, sumă care se adaugă fondurilor obţinute de autorităţile locale din alte surse, precum donaţiile şi sponsorizările. Banii alocaţi provin din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în Bugetul de stat pe anul 2017.

„Prin această măsură s-a urmărit reiterarea şi evidenţierea semnificaţiei aparte a Iaşiului în vremea Primului Război Mondial, când oraşul a devenit pentru 2 ani nu doar capitala Regatului României, după ce Bucureştiul a căzut în mâna Puterilor Centrale, ci şi spaţiul în care şi-au găsit găsit adăpost peste 300.000 de refugiaţi români din zonele ocupate”, susţine Guvernul.

În cadrul Programului naţional Centenarul Marii Uniri, Iaşiul va găzdui mai multe evenimente şi manifestări reunite sub titlul ”Centenarul Marii Uniri şi al Primului Război Mondial. Iaşi, capitala Regatului României 1916-1918 şi Moldova – leagăn al Marii Uniri”.

Acţiunile de la Iaşi urmează să se desfăşoare în zilele de 23 şi 24 noiembrie, printre acestea numărându-se organizarea unei şedinţe festive de guvern în sediul Bibliotecii Universităţii Tehnice Gh. Asachi, organizarea unei şedinţe simbolice a parlamentului la Teatrul Naţional, acelaşi loc în care, în 1916, regele Ferdinand a deschis lucrările parlamentului mutat la Iaşi, precum şi depunerea de coroane la Mausoleul Eroilor din Iaşi şi la celelalte monumente din judeţele din regiune şi organizarea de ceremonialuri militare şi religioase, parade şi defilări de arme şi steaguri.

De asemenea, va fi repetat traseul feroviar între gara Ciurea şi gara Iaşi, pentru comemorarea celor peste 1.000 de morţi în accidentul feroviar produs în iarna anului 1916 la Iaşi, din cauza supraaglomerării generate de numărul de refugiaţi din zonele ocupate, accident considerat drept cea mai mare astfel de catastrofă din România şi a treia ca mărime la nivel mondial. De asemenea, în zona catastrofei feroviare vor fi plantaţi 1000 de stejari şi tei, în memoria celor decedaţi.

„Vor fi organizate evenimente care să celebreze diversitatea culturală şi modelul de toleranţă propus de Iaşi şi de România la momentul Primului Război Mondial, când aproximativ jumătate din populaţia Iaşiului era compusă din evrei, ruşi, polonezi şi greci. Totodată, va fi organizată, simbolic, o ”Mare Adunare” care să aducă laolaltă porturile tradiţionale ale tuturor minorităţilor de pe teritoriul României şi porturile româneşti din toate ţinuturile”, mai spun reprezentanţii Guvernului.

În plus, se are în vedere tipărirea, într-o singură ediţie, a unui ziar al Centenarului, care „să recreeze starea de spirit a acelor vremuri” şi care să fie distribuit pe parcursul celor două zile în care se vor desfăşura evenimentele. În plus, vor fi reabilitate 10 monumente de pe raza judeţului Iaşi dedicate Primului Război Mondial şi vor fi refăcute marcajele şi indicatoarele turistice către acestea.

„Programul propus pentru zilele de 23 şi 24 noiembrie 2017 va implica populaţia întregii Moldove, dar şi pe vorbitorii de limbă română din ţările vecine. În ceea ce priveşte acţiunile destinate instituţiilor, se estimează că acestea vor aduna peste 600 de reprezentanţi din partea Preşedinţiei României, Guvernului, Parlamentului, cultelor religioase, ambasadelor străine în România, rectorilor universităţilor din regiune, administraţiei locale a judeţelor din regiune”, precizează Executivul.