Grindeanu: Nu este luată decizia privind indemnizaţiile de creştere a copilului; posibilitatea plafonării e analizată

”Haideţi să repunem acest subiect pe făşaşul normal. Vorbim de acel plan de convergenţă care a fost aprobat la ultima şedinţă de guvern. Acolo nu se spune că asta va fi acţiunea, ci că va exista o consultare şi că în urma acelei consultări există această posibilitate. Nu este luată decizia. 97%, pe cifre reale, din indemnizaţii sunt sub 5.000 de lei în acest moment în România. Deci asta este realitatea, sub 5.000 de lei, nu sub 10.000. Despre lucrurile acestea vorbim. (...) Nu e luată nicio decizie, de aceea îmi doresc să reducem un pic tensiunea din acest punct de vedere”, a declarat Sorin Grindeanu.





Premierul a negat că ar exista un proiect de act normativ care să prevadă plafonarea. ”E vorba de acel plan de convergenţă, unde printre măsurile pe care am putea să le luăm în perioada următoare - asta nu înseamnă în următoarea săptămână, următoarea lună, ci pe o durată mai îndepărtată - ar putea fi şi aceasta (...) unde se spune de posibilitatea plafonării. Ca şi posibilitate urmează a fi analizată dacă e oportună sau nu. (...) Discutăm foarte mult de indemnizaţii de peste 10.000 de lei. Eu sunt convins că e vorba de un procent de sub 1%”, a precizat şeful Guvernului.





Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat marţi, la Parlament, că plafonarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului va opri o înşelătorie a statului român, în urma acestei plafonări nefiind afectate foarte multe persoane din România, ci doar cele care „au bulversat” sistemul şi care au primit sume foarte mari.





Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marţi, întrebat dacă susţine propunerea ministului Muncii de plafonare a indemnizaţiilor pentru creşterea copilului, că nu mai răspunde la ”tot felul de idei venite din partea unora”, liderul social-democrat recomandându-le colegilor săi să fie ”mai rezervaţi cu proiectele”.





”Eu i-am rugat pe toţi să fie puţin mai rezervaţi cu proiectele sau cu ideile pe care le au până când nu se conturează proiectul complet în ceea ce priveşte salarizarea şi nu numai, şi impozitul pe venit. O să răspund la această întrebare când noi o să finalizăm toate discuţiile. Nu mai răspund la tot felul de idei care vin din partea unora”, a spus liderul PSD.

Întrebat dacă susţine ca principiu plafonarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului, Liviu Dragnea a dat un răspuns negativ.