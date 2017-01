Un război politic cu fostul preşedinte al României, Traian Băsescu pe tema retragerii cetăţeniei moldave a acestuia este pentru Igor Dodon un prilej atent calculat pentru a-i transmite lui Vladimir Putin că Moldova nu va mai tolera unionismul şi implicit unioniştii. Pentru Igor Dodon, un Băsescu cu dublă cetăţenie reprezentă un real pericol dacă ar fi decis în viitorul apropiat să devină jucător activ pe eşichierul politic de la Chişinău. Dodon are nevoie de scandal politic în plan extern pentru a ieşi din umbra majorităţii lui Plahotniuc, iar un război cu Băsescu şi cu unioniştii pe termen lung este de bun augur, pentru a se legitima la Kremlin drept „cel care poate ţine sub control Republica Moldova”. În momentul de faţă, Dodon este decis să obţină întreaga bunăvoinţă a lui Vladimir Putin în cadrul primei vizite de stat pe care o va efectua luna aceasta la Kremlin, în plan economic dacă bordul FMI va menţine acordul cu Republica Moldova în stand by. Cel mai probabil va obţine redeschiderea pieţei ruse pentru produsele agricole şi viticole moldoveneşti ceea ce nu va fi suficient pentru a scoate din criză economia Republicii Moldova. În acest sens, un război al declaraţiilor cu Traian Băsescu şi implicit cu pro-unioniştii de la Chişinău este pentru şeful statului moldav mană cerească pentru a -şi evidenţia postura de lider autoritar anti-unionist şi implicit pro-rus. Deşi este la început de mandat, Dodon nu are încă o opoziţie serioasă la Chişinău iar oligarhul Vladimir Plahotniuc prin coaliţia sa îi poate face probleme dacă acesta va ieşi din sfera sa de inluenţă.

„Aşteptăm doar ca Igor Dodon să repete ceea ce a făcut Vladimir Voronin. Este adevărat însă că domnul Voronin era mai tare şi mai înţelept, din punctul meu de vedere. Vladimir Voronin ne-a spus, la sfârşitul anului 2002 – începutul anului 2003, că a avut vreo 20 de tête-à-tête-uri cu Vladimir Putin şi nu a putut rezolva nimic, nici problema legată de Uniunea Vamală, nici problema transnistreană”, a declarat analistul politic Igor Boţan, potrivit IPN.md.

La rândul său, fostul preşedinte al României, Traian Băsescu a fost precaut în declaraţii, susţinând faptul că şeful statului moldovean doreşte să impună heghemonia Moscovei peste Prut.

„Eu nu comentez altfel decât prin prisma faptului că avem viziuni total diferite şi că Dodon vrea în continuare o Republica Moldova îngenunchiată sub hegemonia de la Moscova. Eu aş dori o Republica Moldova care să meargă pe drumul european şi, de ce nu, o Republica Moldova care să fie unită cu România”, a declarat Traian Băsescu, potrivit momentulinfo.

Cel mai probabil, fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, va câştiga în instanţele de la Chişinău cetăţenia moldavă, iar Dodon va bate în retragere, însă pentru moment este un semnal pe care liderul de la Chişinău îl transmite Kremlinului şi implicit Bucureştiului. Prin acţiunile sale, Dodon se vrea un jucător activ în curtea Moscovei, dar pe banii UE, sub atenta supraveghere a lui Plahotniuc. În relaţia cu Bucureştiul, Igor Dodon va juca dur şi va bloca orice acţiune pro-unionistă. Pe de altă parte, nu ştim ce planuri are Executivul de la Bucureşti cu Republica Moldova în contextul în care liderii PSD şi ALDE au fost prudenţi în chestiunea unionismului, iar preşedintele Klaus Johannis este preocupat cu propria sa reinventare politică. Pentru moment, şeful statului moldav va exploata maxim conflictul cu Traian Băsescu în plan extern, iar în plan intern acesta va ţine cont de majoritatea parlamentară condusă de oligarhul Vladimir Plahotniuc, care pentru moment joacă la vedere cartea pro-europeană.

„Cu siguranţă vor fi situaţii tensionate, mai ales că eu nu împărtăşesc multe puncte de vedere ale actualei guvernări. Vor fi discuţii, păreri diferite. Dacă e să mă refer la declaraţiile unor deputaţi privind demiterea mea, atunci pot să spun că preşedintele ţării, care a fost ales de popor, poate fi demis doar prin vot popular. Aşa că nu poate fi vorba de impeachment. Eu chiar îmi doresc să văd reacţia lor atunci când mă voi opune să promulg unele legi, când voi iniţia procedura de demitere a procurorului general sau nu voi fi de acord cu candidatura majorităţii parlamentare la postul de prim-ministru. Vreau să văd cum vor iniţia procedura de impeachment. Vă doriţi asta? Poftim. Totuşi, ei trebuie să conştientizeze faptul că în paralel va fi organizat un alt referendum cu privire la modificarea Constituţiei sau privind dizolvarea Parlamentului”, a declarat Igor Dodon în cadrul unei emisiuni de la postul NTV Moldova, potrivit ziarul Naţional.md.

„Am semnat decretul privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova domnului Traian Băsescu.

Astăzi a avut loc şedinţa Comisiei pentru problemele cetăţeniei şi acordării de azil politic de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova .

Au fost examinate detaliat condiţiile legale de acordare a cetăţeniei dlui Băsescu.

Anterior, în calitate de deputat al Parlamentului Republicii Moldova , am spus că cetăţenia i-a fost acordată dlui Băsescu în mod ilegal. Traian Băsescu a îndemnat în repetate rînduri la lichidarea statalităţii Republicii Moldova prin anexare la România. Încă din perioada aflării sale în exerciţiul funcţiei de preşedinte al României, acesta a refuzat să recunoască statalitatea moldoveneasca şi existenţa poporului moldovenesc.

Toate cele menţionate vin în gravă contradicţie cu prevederile legii supreme – Constituţia Republicii Moldova . Mai mult decît atît, în cadrul procedurii de acordare a cetăţeniei RM lui Băsescu, au fost ignorate numeroase avize din partea mai multor instituţii, inclusiv faptul existentei urmăririi penale.

Prin retragerea cetăţeniei Republicii Moldova domnului Traian Băsescu, voi repara încălcarea legii, comisă de fostul preşedinte.