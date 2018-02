Adrian Niţă este cercetător ştiinţific la Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru“ al Academiei Române.

Autor al lucrărilor Leibniz (Paideia, 1998), Timp şi idealism (Paideia, 2005) Deşertul interogaţiilor (Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007), La métaphysique du temps chez Leibniz et Kant (L’Harmattan, 2008), Noica – o filosofie a individualităţii (Paideia, 2009), Polemice (Grinta, 2011), Existență și predicație (Presa Universitară Clujeană, 2012), Filosofie și literatură (Tracus Arte, București, 2014), Leibniz`s Metaphysics and Adoption of Substantial Forms (Springer Verlag, 2015), al câtorva zeci de studii şi articole din volume colective și reviste de specialitate, precum și al câtorva sute de articole în reviste de cultură.

A tradus: Leibniz, Scrieri filosofice (All, 2001), Etienne Gilson, Tomismul (Humanitas, 2002), Voltaire, Elementele filosofiei lui Newton (Herald, 2017), Gassendi, Despre libertate (Univers Enciclopedic Gold, în pregătire).

Președinte al Societății Leibniz din România, coordonator al ediției Leibniz, Opere (în curs de apariție la Editura Univers Enciclopedic Gold).