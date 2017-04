Iată o altă întrebare din viaţa „cetăţeanului turmentat“! Am ajuns la această nedumerire pentru că am fost bombardaţi, intoxicaţi şi manipulaţi cu tot felul de „probleme“, „alerte“, „dezvăluiri“, „campanii“, „bombe de presă“, care ne-au alungat în văgăuna noastră. Nu ne mai interesează decât: să ne intre leafa pe card, să ne vină pensia la timp, să ne aducă poştaşul alocaţia pentru copil, să ne ţinem serviciul, ce promoţie s-a mai băgat la supermarket, să punem o pâine pe masă, ne-om descurca! Suntem prea mici ca să ştim cine conduce România. Şi, chiar dacă am căuta răspunsul, nu vom afla în viaţa asta. La televiziunile noastre nu există cineva demn de încredere şi întreg la minte care să spună cine conduce sau măcar cine sunt cei care îşi împart puterea (şi banii). De pe scena politică, plicticoasă şi mediocră, nu se înţelege decât că PSD va creşte salariile şi pensiile, în mod echitabil, şi atât. De pe internet, nici atât, prea mare aglomeraţie, prea multă zarvă, o grămadă de fake-uri.

Era mai „bine“ pe vremea lui Ceauşescu, pentru că se ştia exact cine conducea Republica Socialistă România: Nicolae Ceauşescu. S-au mai lansat teorii potrivit cărora Elena Ceauşescu, Securitatea sau Moscova ar fi condus, dar sunt alte minciuni care ne tulbură minţile, n-are rost să ne frământăm.

Sunt puţine dovezi (fapte) din partea aleşilor noştri că ei conduc România.

Până să aflăm răspunsul la o întrebare aşa de grea, cine conduce România?, poate ar trebui să cunoaştem cine conduce departamentul, secţia, firma, instituţia, compania, multinaţionala, ministerul, societatea în care muncim. Ca să ştim cine ne dirijează munca, până la urmă, viaţa. Mai mult, oamenii care conduc afacerile cu medicamente, armament, energie, petrol, în care se învârt cei mai mulţi bani. Apoi, cine se află în spatele acestor oameni. Da, asta este o întrebare trăsnet pentru un cetăţean bulversat, băgat în ceaţă, spălat pe creier, manipulat, făcut cârpă de şters pe jos! Cine se află în spate? Cine se află în spatele televiziunii pe care o urmărim seară de seară? Cine este în spatele site-ului de ştiri preferat? Cine se află în spatele patronului care ne dă leafa? Nouă vieţi să trăim şi tot nu vom putea afla „cine este în spate?“.

Poate că ar trebui să fie promovat sentimentul încrederii în masa de cetăţeni. Încrederea că România este condusă cu onestitate, cu inteligenţă, cu viziune (foarte importantă, viziunea!), cu profesionalism. Şi atunci, puţin ne-ar păsa cine conduce România. Dar cine să construiască această încredere? Cine? Cei care ne conduc acum? Sunt puţine dovezi (fapte) din partea aleşilor noştri că ei conduc România. Din ce s-a văzut în aceşti ani, pare mai degrabă o continuă încăierare pentru putere.

Vrem şi noi, în calitate de cetăţeni, să fim siguri că cineva conduce România. Nu ne interesează neapărat nume şi persoane, dar să avem deplină încredere că România e condusă. Bine.