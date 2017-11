În fotografia luată de pe palatul Parlamentului se vede cam care a fost efectul acestei chemări, precedată de consultări în ultimele zile cu mai mulţi reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor precum şi cu organizaţii neguvernamentale civice şi diverse grupuri active din societate în care liberalii au făcut apel către toţi cei interesaţi „să oprească haosul din economie şi atacul la Justiţie”.





Întrebările care se pun, elementare de altfel, sunt dacă lumea ascultă chemarea PNL şi aduce la putere o alianţă în jurul lui Klaus Iohannis, aceste două posibilităţi s-ar materializa. Adică:

S-ar opri haosul din economie.

E greu de spus. În primul rînd, România creşte spectaculos economic, în urma stimulării prin reducerea CAS, susţinută de liberali din opoziţie şi promovată de social democratul Ponta aflat la putere, nu de pesediştii aflaţi acum la guvernare. Aş putea fi de acord că a fost o prostie, că economia creştea deja şi nu era nevoie să tăiem direct dintr-un buget deja subfinanţat (toate ţările fac exact invers, poate de asta cresc mai puţin, dar în schimb nu fac ce e obligat PSD sî facă acum, să caute soluţii în fiecare trimestru să plătească pensiile). Şi aşa am şi scris la vremea respectivă, că atunci cînd ai pensii în deficit, o populaţie activă care pleacă în masă şi un deficit demografic prognozat nu reduci contribuţiile sociale decît dacă eşti nebun. Iniţiatorii moţiunii de azi şi cei mai vocali antipesedişti din generaţia a treia (că altfel nu se poate numi antipesedismul de după 2015 al lui Moise Guran, Cristian Tudor Popescu, etc, după douăzeci de ani în care PSD era mult mai rău şi mai tare şi s-ar fi putut manifesta contra lui) au fost însă, dimpotrivă, pentru. Tot ei sunt azi cei care deploră o creştere pe consum, pe deficitul bugetar, etc, etc, deşi ideile lor despre cum se poate face o creştere pe productivitate, în care să depăşim în sfîrşit penibila cifră de cinci milioane de angajaţi la 18 milioane de votanţi nu le prea aud şi citesc. Să mai reducem nişte taxe, poate? Păi asta aud şi de la PSD, cînd motivul pentru care PSD face atîtea prostii e că vrea să păstreze taxe prea mici (plus pensii speciale, că altfel se clatină securitatea statului) dar să îşi ţină promisiunile electorale – faţă de oamenii cu venituri mici, doctori, profesori, ceea ce nu e foarte greu, ci imposibil de realizat. Şi, desigur, dacă încearcă prin taxe focusate la grupuri speciale, precum lucrătorii în multinaţionale, se umple Piaţa Victoriei de manifestanţi.

Să fie soluţia ieşirii din haos să tot reduci taxe, dar să nu mai măreşti nici un salariu la categoriile de mai sus? Cam greu şi asta, avem două rapoarte europene de coeziune şi un nou compact social care se discută zilele astea al Bruxelles unde faptul că România a trecut pe locul 1 la inegalitate de venituri în Europa, şi la persoane fizice, şi la regiuni, joacă un rol proeminent. Şi mai avem piaţa de muncă europeană comună, unde orice om calificat pleacă dacă e prost plătit în România, cu deficit prognozat la doctori de proporţii catastrofice. Nu mai vorbesc de femei în casă şi instalatori, că de ăştia deja nu se mai găsesc. Au liberalii soluţiile de ieşire din acest haos? Care sunt? Revenirea la guvernul de anul trecut, cel asupra căruia s-a mai pronunţat odată electoratul, la precedentele alegeri legislative, şi care între timp (PNL + USR) a făcut manifestaţii mai multe, dar soluţii mai multe nu a propus?

S-ar opri atacul la Justiţie.

Ei da, asta sună mai plauzibil. Dacă scăpăm de PSD, şi mai ales de Nicolae plus Iordache, aceşti avocaţi ai corupţilor care fac legile despre corupţie, oprim atacul la justiţie. Dar şi aici trebuie să ne întrebăm de ce am ajuns aşa de departe? De ce sub Ponta sau Cioloş nu era atac la justiţie, deşi era majoritate PSD-ALDE în parlament? Poate pentru că cei de la putere se simţeau mai puţin atacaţi de justiţie în scop politic, şi ca atare nu mai aveau altă ieşire decît să atace justiţia? Am mai întrebat şi nu o să obosesc să întreb, de ce, din cei trei parteneri în mobilizat lumea la referendul anti-Băsescu din 2012, liberalii Marius Nicoară şi Teodor Anastasiu, la vremea aceea şi ei investigaţi de DNA; sunt azi cei care apără justiţia, iar pesedistul Liviu Dragnea a fost singurul condamnat (ceilalţi au sacrificat persoane din staff şi familie pe altarul Justiţiei, dai ei au scăpat), şi e ţinta continuă a organelor judiciare, pentru fapte din trecut, doar pentru că azi ocupa poziţia din care trebuie dat jos (şi asta pentru că a cîştigat alegerile într-o democraţie, fără să fure voturi)? Şi oare oprirea atacului la justiţie de către un PSD răsturnat printr-o lovitură de stat nu ar însemna de fapt un control mai subtil al justiţiei, care ar acorda imunitate celor din tabăra cealaltă (Blaga deja revine lîngă Nicoară şi Atanasiu, de George Scutaru nu am mai auzit nimic, Orban se poartă ca şi cum ştie că a scăpat), mai ales după ce au consimţit că tabăra pro-justiţie e şi va fi condusă de ofiţeri, nu e de civili, aceştia au doar voie să taie panglici şi să-şi plaseze relaţiile prin funcţii)? Cine are îndoieli că asupra justiţiei sunt şi presiuni obscure, nu numai gura lui Nicolicea, să consulte aici lista de mandate de siguranţă naţională cerute, şi mai ales refuzate de către judecători în toată România, felicitări Tribunalului Bucureşti că încă mai mişcă în front. Suntem siguri că nu cumva asta e alternativa?

Răspunsul la aceste două întrebări şi-l dă fiecare român, în fiecare zi, indiferent de ce îi spun televiziunile sau păpuşarii de pe Facebook, că lumea trăieşte aici şi tot ce e de perceput important percepe fără intermediere. Ca atare, multă lumea a perceput USR ca pe un eşec, ca atare voturile s-au întors la PNL ca opţiune anti-PSD, şi PNL s-a întors la 27%, PSD însă are exact 43%, scorul său la CURS de anul trecut cînd a cîştigat alegerile. Desigur, acest sondaj de la unicul nostru institut credibil (cînd nu e temporar capturat de Sebi Lăzăroiu), CURS, l-aţi fi putut citi ieri, dacă presa nu ar fi aşa de controlată că agenţiile de ştiri online şi ziarele l-au băgat sub preş. Îl citez, ca atare, conform ziarului Hunedoara liberă.

Poate dreapta pricepe că abordarea sa actuală nu e de succes, nici cu ajutorul presei serviciilor, DNA, SUA şi Bruxelles contra lui Dragnea, şi că de la 27 la 51 la sută trebuie să faci altceva decît ce ai făcut pînă acum, adică mutarea de către servicii a acoperiţilor sau şantajabililor într-un nou UNPR/aripă PSD/ cu care să faci o majoritate după insurecţie? Poate oare pricepe că le trebuie o majoritate a votanţilor? Că dacă începem de acolo şi nu stăm toată ziua la uşa serviciilor pentru soluţii, soluţii sunt.

