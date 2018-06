Ioana Petrescu: Mulţi din PSD vor veni în Pro România pentru că sunt nemulţumiţi. În PSD e mai important să fii servil decât profesionist

Reporter Adevărul: De ce v-aţi înscris într-un partid politic?





Ioana Petrescu: Eu am încercat să fiu activă, am comentat de pe margine, dar cu siguranţă nu poţi să schimbi lucrurile dacă nu te şi implici politic. M-am uitat să văd dacă există o echipă cu care pot colabora şi am văzut că sunt oameni profesionişti. A fost o decizie uşoară.





Poziţionarea Pro România este cumva de opoziţie, dar am văzut că există o reticenţă de a-şi pune semnătura pe moţiunea PNL. Ce se întâmplă?





Nu e vorba de o ezitare. În primul rând nu am văzut un text al moţiunii şi în al doilea rând vrem să gândim un pic cu câţiva paşi înainte. Dacă cade guvernul Dăncilă, ce punem în loc? Există o alternativă pentru un guvern care să ia măsuri constructive?





Unul dintre mesajele Pro România a fost că e nevoie de un nou premier care să facă faţă evenimentelor viitoare, preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. S-a gândit Pro România cine ar putea ocupa această funcţie? Din PSD sau din altă parte?





E prea devreme să dăm nume. Cu siguranţă, trebuie să fie o persoană capabilă. Cu siguranţă vom găsi mai multe persoane care se potrivesc acestui profil şi în PSD şi în Pro România. Se vede că sunt multe persoane capabile în PSD care sunt date la o parte pentru că e mult mai important să fii servil decât să fii profesionist, dar persoane există în acest profil. Dacă va fi cazul, acest lucru se va decide în Parlament.





Deja este vehiculat un nume la nivel de presă, Corina Creţu. Este o posibilitate? Sau este exclus?





Este vehiculat pentru că domnul Ponta a dat acest exemplu, dar era doar un exemplu de cum ar trebui să arate un astfel de politician.





Mai sunt negocieri la judeţe, la nivel de ţară, pentru a se muta la Pro România?





Discuţii sunt în fiecare zi şi în judeţe, în teritoriu, sunt convinsă că sunt cât mai mulţi care vor veni spre noi pentru că sunt foarte nemulţumiţi de PSD şi de măsurile pe care aceştia le iau. Orice profesionist care vrea să ni se alăture este bine-venit.







Cum vedeţi această golire de conţinut a Pilonului II?





În Pro România suntem pentru menţinerea Pilonului II, ba chiar vrem creşterea acestei contribuţii cu 6%. Vrem de asemenea menţinerea Pilonului I. Ceea ce vrea să facă Guvernul e să ia din pensiile noastre, ale celor tineri, să plătească pensiile de astăzi. Dacă fac Pilonul II opţional e ca şi cum l-ar elimina. Este o măsură iresponsabilă şi pune sustenabilitatea sistemului de pensii din viitor sub semnul întrebării. De ce? Avem o populaţie care îmbătrâneşte, este un raport al COmisiei Europene republicat în 2015 care spune că în România în 2013 aveam 110 contributori la sistemul de pensii pentru 100 de pensionari. În 2060 vor fi 81 de tineri la 100 de pensionari. Nu este sustenabil. De aceea trebuie să lăsăm acest Pilon II, să punem bani acolo ca ei să facă pui.





O altă problemă este cea legată de creşterea Robor. Acea dobândă este în creştere, a ajuns la 2,85 de la 2,04. Deja la un credit la 55.000 de euro, ar veni cu 100 şi ceva mai mult. De ce nu se ia nicio măsură dar se urechează Banca Naţională?





Roborul este o dobândă pe care o percepe o bancă atunci când împrumută unei alte bănci bani. Bunul-simţ ne spune că atunci când împrumuţi un ban, vrei să recuperezi în trei luni măcar ce ai pierdut în urma inflaţiei. Acum să ne dăm un pas înapoi, BNR spune că în trimestrul doi aşteptările pentru inflaţie vor fi de 5%, deci e clar că şi acest Robor va creşte după inflaţie. A fost o perioadă de creştere economică, după care guvernul a venit cu măsuri prociclice. Adică a aţâţat focul şi mai tare în momentul în care focul era deja până la cer. A venit şi a tăiat taxe, a crescut anumite salarii. Asta duce la o încălzire a economiei şi la preţuri mai mari. Atât timp cât ei nu se liniştesc şi nu îşi dau seama că nu e momentul să ia astfel de măsuri, roborul va creşte în continuare. Pentru cineva de acasă care pe de-o parte se vede presat de inflaţie, că trebuie să plătească mai mult şi la utilităţi şi la tot, iar pe de altă parte de creditul de la bancă, care va creşte şi el.









Cum vom reuşi să atragem mai multe fonduri în perioada următoare?







Ioana Petrescu: Înainte să ajungem la 2021 cred că trebuie să accelerăm absorbţia de fonduri europene acum. Dacă ne uităm cum arată execuţia bugetară a româniei în primele luni, vedem că sunt cam cu 7 miliarde pe minus. Singura modalitate concretă prin car se poate ajusta acest lucru e prin absorbţia de fonduri europene. Acum trebui să tragem cât mai mult pentru a atrage fonduri europene.