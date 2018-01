Viaţa bate filmul: „comisionul otrăvit“ şi poliţista incoştientă care a lăsat un taximetrist fără maşină

Poliţiştii Secţiei 22 din Capitală, daţi pe mâna procurorilor pentru că nu şi-ar fi făcut datoria în cazul agentului pedofil Eugen Stan, de la Brigada Rutieră, sunt pe cale să devină actorii principali ai unui alt scandal. Un taximetrist din Bucureşti îi acuză pe şefii secţiei că l-au lăsat pe drumuri, după ce o poliţistă i-a condus maşina şi a făcut-o praf , într-un accident rutier. Totul ar fi pornit de la un flagrant organizat de poliţiştii Secţiei 22, în care taximetristul Viorel Năstase (31 de ani) a jucat, fără voia sa, rolul de martor.

Concret, în seara zilei de 15 octombrie 2017, taximetristul a primit o comandă de la un client pentru a-l lua de la Spitalul Floreasca şi să-l transporte la Ploieşti. Dar înainte de asta, clientul i-a cerut să meargă la o adresă din strada Braşov, din sectorul 6, pentru a ridica un plic. „Am anunţat comanda la dispecerat, prin staţie, şi am plecat. Când am ajuns la adresa respectivă, a venit o doamnă care mi-a întins un plic. Femeia plângea şi mi-am dat seama că ceva nu e în regulă“, povesteşte Viorel Năstase.

În acel moment, mai mulţi poliţişti în civil, de la Secţia 22, au sărit pe el şi l-au imobilizat. S-a dovedit că cel care făcuse comanda era de fapt un infractor care opera prin metoda „Accidentul“. Escrocii care operează astfel sună victimele şi pretind că o rudă de a lor a comis un accident grav şi că trebuie să trimită urgent bani pentru rezolvarea situaţiei. Pentru a ridica banii de la victime, infractorii folosesc, de obicei, persoane străine care nu le cunosc identitatea şi nici nu ştiu în ce sunt implicaţi, astfel încât, dacă sunt prinse, să nu poată da niciun fel de detalii despre ei.

Flagrantul nereuşit

Aşa s-a întâmplat şi în cazul lui Viorel Năstase, poliţiştii dându-şi seama rapid că acesta habar n-avea că a fost instrumentul infractorilor. I-au cerut însă să-i ajute să facă flagrantul şi să-l prindă pe escroc.

Aşa că poliţiştii i-au dat un alt plic şi l-au pus să se întâlnească cu clientul. În maşină, a urcat alături de el o poliţistă de la Secţia 22. Escrocul nu a picat însă în plasa anchetatorilor. La Spitalul Floreasca, taximetristul a fost sunat de „client“, care i-a cerut să dea plicul unui alt taximetrist trimis de el şi să-şi oprească din bani contravaloarea cursei. După ce a predat plicul taximetristului care s-a prezentat să-l ridice, poliţiştii au intervenit.

Ulterior, aceştia i-au cerut lui Viorel Năstase să-i însoţească la Secţia 22, pentru a da o declaraţie de martor în acest caz. Numai că la volanul maşinii sale a urcat poliţista. Când a încercat să obiecteze, poliţiştii l-au „convins“ să fie de acord.

„Poliţistul care conducea acţiunea m-a luat că sunt prea tare în gură şi că mă bagă la favorizarea infractorului dacă mai comentez. Atunci am acceptat...“, povesteşte taximetristul.

Accidentul

Odată urcată la volan, poliţista „i-a dat talpă“, după cum spune Viorel Năstase. „A zis: «Stai liniştit că mă obişnuiesc repede, dar mergem mai repede ca să-i ajungem pe colegi din urm㻓, a continuat bărbatul.

În Pasajul Victoriei, şoferiţa a vrut să depăşească un autoturism Audi, a tras brusc de volan, dar a pierdut controlul maşinii. „A intrat, prima dată, în parapet, apoi a ricoşat în Audi. Ultima oară când mă uitasem pe bord, aveam 90 km/h. A văzut şi şoferul din Audi că nu eu conduceam maşina, ci femeia“, spune taximetristul.

Pentru că atât taximetristul, cât şi poliţista s-au ales cu răni în urma accidentului, cei doi au fost duşi la spital.

Tentativa de muşamalizare

La spital, afirmă Viorel Năstase, poliţişti de la Secţia 22, ar fi încercat să-l convingă să declare agentului de la Poliţia Rutieră care cerceta accidentul că el era la volan, ca să nu aibă probleme colega lor. Bărbatul a refuzat, în fişa medicală de la spital acesta fiind trecut ca pasager în maşină, ocupant dreapta faţă. De altfel, după spusele sale, la spital, poliţista ar fi recunoscut că ea s-a aflat la volan.

Rămas fără „pâine“, taximetristul a încercat să-i convingă pe poliţişti că trebuie să-i repare maşina. Adică, o cheltuială de circa 6.000 de euro. Numai că şefii Secţiei 22 ar fi tot amânat, pentru ca, în final, să spună că nu au cum să-l ajute şi să se descurce cum poate.

„Am fost în audienţă la comandantul de atunci, comisarul Brânduşescu. I-am spus că nu vreau decât să-mi plătească cineva reparaţia, că asta e pâinea mea. Maşina am luat-o în rate de la fostul proprietar. Într-un an de zile, am plătit 130 de lei în fiecare zi, indiferent că este sâmbătă, duminică, Paşte sau Crăciun. M-a asigurat că se va rezolva şi chiar mi-a mulţumit că nu vreau să-i fac rău poliţistei. A rămas să-mi dea banii pe maşină, în maximum două săptămâni. Apoi, m-am întâlnit la poliţie cu tatăl fetei să rezolvăm problema, dar a refuzat să plătească“, susţine taximetristul.

Plângerea penală

Bărbatul a luat atunci legătura cu membrii unei asociaţii pentru apărarea drepturilor omului, care l-au ajutat să facă demersurile legale. A depus plângere la Poliţia Capitalei şi la Ministerul de Interne, dar deocamdată nu a primit niciun răspuns.

A încercat să afle mai multe de la Brigada Poliţiei Rutiere, dar s-a izbit de „omerta“ poliţiştilor. Mai mult, aceştia ar fi refuzat chiar să-i dea o copie a procesului-verbal de la accident, pentru a vedea dacă agenţii sosiţi la faţa locului au consemnat corect că poliţista s-a aflat la volan. „Am cerut o copie a procesului-verbal de constatare, de la accident, dar mi-au spus că nu-mi eliberează, că ei dau numai la Parchet“, spune Viorel Năstase.

Acesta nu ştie nici cum şi-a reparat maşina şoferul cu Audi, implicat în accidentul din Pasajul Victoriei. „Nu ştiu cum şi-a reparat maşina cel cu Audi, pentru că pe asigurarea mea nu a făcut-o. Maşina mea e în comodat pe firma de taxi şi ar fi trebuit să fie anunţat patronul meu, dar n-a luat nimeni legătura cu el“, a mai spus taximetristul. Până la ora publicării articolului, reprezentanţii Poliţiei Capitalei nu au fost în măsură să furnizeze nicio explicaţie referitoare la acuzaţiile extrem de grave care planează asupra poliţiştilor de la Secţia 22, dar şi a agenţilor Poliţiei Rutiere.