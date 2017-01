Urmărit general pentru a fi arestat, Sebastian Ghiţă face noi „dezvăluiri”: Ponta a fost şantajat s-o numească pe Kovesi la DNA

Fostul deputat Sebastian Ghiţă susţine că Victor Ponta a fost şantajat în 2014, când era premier, să o numească pe Laura Codruţa Kovesi la şefia DNA.

"V-am menţionat de la bun început despre întâlnirile cu Laura Codruţa Kovesi la vilele SRI - K2, K4 şi T14, la care au mai participat în anumite momente domnul Florian Coldea şi şefii staţiei CIA din Bucureşti. Bănuioesc că v-aţi întrebat cum am ajuns eu la aceste întâlniri. persoane de rang înalt din SRI mi l-au prezentat pe Florian Coldea în 2008. Eram tineri, aveam copii mici şi am legat o relaţie de prietenie. Amândoi credeam într-o Românie mai bună şi ne propuneam să facem oricât de mult putem ca România să crească, să se dezvolte şi să ne găsim şi noi un loc în ţara noastră. Şapte ani de zile copiii noştri au crescut împreună. Nu vă voi da poze cu ei, pentru că n-au nicio vină copiii.

În schimb, veţi vedea alte dovezi ale relaţiei mele cu Florian Coldea, din mai multe vacanţe făcute împreună. Aşa am ajuns să o cunosc pe Laura Codruţa Kovesi şi să mă împrietensc şi cu ea. M-am întâlnit cu ea de sute de ori la sediile SRI, la mine acasă, în cramă, în vie. Am chefuit împreună, am fost pe pontonul SRI din Deltă sau la vilele SRI de la Neptun, la cele de la Sinaia şi în multe alte locuri. Aşa am ajuns să fiu direct implicat în numirea Laurei Codruţei Kovesi la DNA, în 2014. Eram prieten cu ea, eram prieten cu Florian Coldea şi prieten cu Victor Ponta. Aveam un canal de comunicare cu Traian Băsescu, prin Elena Udrea. Eu sunt persoana care a însoţit-o pe Elena Udrea la biroul lui Victor Ponta şi despre care Elena Udrea a declarat public...

Ce nu s-a spus public până acum e faptul că Victor Ponta a fost şantajat pentru a o numi pe Laura Codruţa Kovesi. Practic, în faţa mea Florian Coldea i-a spus că dacă nu o va numi pe Laura Codruţa Kovesi la DNA, atunci vizita pe care Ponta o avea programată în America, pentru a se întâlni cu Biden sau cu Obama va fi anulată. Mai mult, lui Victor Ponta i s-a spus că anunţul cu privire la anularea vizitei va fi făcut în apropierea alegerilor prezidenţiale, iar chestiunea aceasta îl va distruge.

Toate aceste lucruri pot fi confirmate de Victor Ponta, Elena Udrea, dar şi de către Ion Cristoiu, citind jurnalul Elenei Udrea, şi chiar de Traian Băsescu. Documentul înaintat lui Traian Băsescu cu propunerea de numire a Laurei Codruţa Kovesi a fost scris la Guvern, pe calculatorul din secretariatul lui Victor Ponta. Am asistat la redactarea lui pe hârtia oficială şi apoi am mers la vila SRI cu indicativul K2, unde se aflau Florian Coldea şi Victor Ponta", susţine Sebastian Ghiţă într-o nouă înregistrare difuzată la RTV, potrivit site-ului televiziunii.

Căutat de poliţie în toată ţara

Judecătorii de la Curtea Supremă au acceptat, joi, cererea procurorilor DNA de a emite mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele fostul deputat Sebastian Ghiţă (38 de ani), acuzat de mai multe fapte de corupţie. La scurtă vreme de la emiterea mandatului, o echipă de poliţişti de la IPJ Prahova l-a căutat pe Ghiţă la locuinţa lui din Ploieşti pentru punerea în aplicare a măsurii dictate de magistraţi. Pentru că nu a fost găsit, fostul parlamentar a fost dat în urmărire generală. Ofiţerii vor relua procedurile de căutare la rude, dar şi în alte locuri pe care fostul parlamentar obişnuia să le frecventeze. Dacă nu va fi găsit, procurorii vor cere Curţii de Apel emiterea unui mandat european de arestare. Decizie executorie Mandatul de arestare valabil pentru o perioadă de 30 de zile a fost emis în lipsă după ce Ghiţă a dispărut fără urmă în momentul în care a rămas fără imunitate parlamentară, mai précis pe 19 decembrie 2016. În baza actului emis de magistraţi fostul deputat va fi arestat imediat ce va fi găsit, asta deşi decizia nu este definitivă, fiind însă executorie. Practic judecătorii au înlocuit controlul judiciar pe cauţiune, în cazul acestuia, cu arestul preventiv. Tocmai de aceea, politicianul ar putea pierde cauţiunea de 60 de milioane de lei, dar o decizie în acet caz ar putea fi dată la sfârşitul procesului său. Protejat de imunitate Procurorul DNA care a cerut instanţei supreme emiterea mandatului de arestare preventivă în cazul lui Sebastian Ghiţă, a arătat că în acest caz fostul deputat a dovedit rea-credinţă, nu s-a prezentat în faţa instanţie, şi-a premeditat fuga şi se sustrage de la judecată. Practic, fostul parlamentar a încălcat controlul judiciar pe cauţiune, pentru că nu s-a prezentat, de două ori la rând, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova aşa cum îl obliga legea. „Vă rog să aveţi în vedere contextul, acesta era deputat în Parlament, calitate pierdută ulterior. Acesta a fost si motivul pentru care inculpatul nu a fost arestat, aşa cum au fost ceilalţi inculpaţi din dosar”, a adăugat procurorul. El a menţionat că anul trecut Parlamentul nu a dat aviz favorabil pentru arestarea fostului deputat. Fuga de filaj Procurorul a solicitat instanţei să aibă în vedere conduita generală de rea-credinţă a lui Ghiţă, care şi-a premeditat fuga din ţară. Totul s-ar fi întâmplat după ce Ghiţă şi-a pierdut calitatea de deputat, în noaptea de 19-20 decembrie. „Aşadar, reaua credinţă a acestuia rezultă în mod cert din nerespectarea obligaţiilor pe care le avea şi că a lipsit inclusiv din faţa dumneavoastră. Apreciem că dispariţia să a fost premeditata şi datorită acelor emisiuni dese care apar la România TV, post controlat de inculpat, înregistrări realizate înainte de dispariţie. El încearcă să distragă opinia publică şi organele de urmărire penală de la faptul că nu îşi îndeplineşte obligaţiile, încearcă să arunce vina pe alte persoane, să distragă atenţia”, a arătat procurorul. Ce spune avocatul lui Ghiţă Avocatul lui Sebastian Ghiţă a spus că este adevărat că acesta nu s-a prezentat de două ori la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova, dar neprezentarea nu suplineşte necesitatea dovedirii relei-credinţe. „Se face afirmaţia că se sustrage. Şi eu pot spune că a murit, că are o infirmitate care îl împiedică să vină. Şi eu pot face afirmaţii, însă nu pot dovedi. Nici DNA nu poate dovedi reaua-credinţă. Eu cred că acest moment procesual nu este momentul admiterii cererile, nu sunt îndeplinite condiţiile”, a mai spus avocatul lui Ghiţă. Deşi din luna decembrie, fostul deputat a avut patru apariţii la România TV, postul de televiziune pe care îl controlează, în care a lansat acuzaţii la adresa mai multor oficiali români. Ghiţă a prezentat, marţi seara, o înregistrare audio în care Traian Băsescu discuta despre dosarul în care Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani. Fostul preşedinte a invocat şi numele judecătoarei Camelia Bogdan care l-a condamnat pe patronul Antena Group, dar şi pe cele ale procurorului şef al DNA Codruţa Kovesi şi pe al prim-adjunctului SRI Florian Coldea. Mai multe înregistrări difuzate la România TV după dispariţie „Coldea, doamna Kovesi, Bogdan. Da' să vezi conversaţia când îmi spuneau că îl luăm pe Mustaţă (judecătorul Stan Mustaţă, care a făcut parte din completul care trebuia să soluţioneze dosarul, a fost arestat pentru luare de mită în timpul procesului şi condamnat ulterior la 8 ani- n.r.) din complet. Hai băieţi să-l aruncăm în aer! Vreţi să-mi distrugeţi familia?”, spunea Traian Băsescu într-o înregistrare difuzată de RTV. „Să-i vezi când vorbeau a doua zi după condamnare, care, cum le-o spusese cu trei zile înainte, s-a împlinit. Cum îmi spunea «mâine îl luăm pe Mustaţă şi intră Bogdan». Să vezi după o zi când spuneau «Am vorbit cu Bogdan şi a spus că dacă aveam codul penal îi dădea 20 de ani, a putut sa-i dea doar zece». Pe urmă trage concluziile Coldea, ştii. Să-l vezi ce spectaculos e Coldea când trage concluzii! Bogdan este, a intrat judecător în dosarul ginerelui (Radu Pricop, judecat pentru corupţie –n.r.). Un judecător care duce dosarul de-un an este schimbat şi la ultimul termen a intrat Bogdan. Păi bă, Bogdan, eu te ştiu cine eşti!”, mai spunea Băsescu. Dosar la Parchetul General „Dezvăluirile” nu au rămas fără rezultat. Parchetul General a anunţat că a deschis un dosar penal, după ce România TV a difuzat interceptarea. Noul ministru al Justiţiei, Florin Iordache, a explicat că s-ar impune constituirea unei comisii parlamentare care să stabilească dacă sunt simple declaraţii sau este ceva mai serios, iar Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-ar putea autosesiza, dacă acele declaraţii sunt reale. Pe de altă parte, judecătoarea Camelia Bogdan a declarat că va sesiza CSM. „Nici la nivel de glumă nu este tolerabil să se folosească sintagma «magistrat executant» sub paravanul libertăţii de expresie şi astfel să se lezeze prestanţa unui sistem judiciar, a unui stat de drept în ansamblul sau. Este un atac la statul de drept”,a precizat Bogdan. Băsescu s-a întors Traian Băsescu a recunoscut miercuri aceste interceptări. „1. Înregistrările au fost făcute în cadrul unor discuţii private în ultimele luni ale anului 2016; 2. Recunosc înregistrările ca fiind reale; 3. Autorul a procedat la editarea înregistrărilor, ceea ce este de natură a crea unele confunzii”, a explicat Băsescu, pe Facebook. Câteva ore mai târziu, fostul preşedinte a salutat decizia procurorilor de a deschide o anchetă în acest caz. Fostul preşedinte şi-a nuanţat joi poziţia. „Este o prostie. În primul rând, eu nu am ştiut că cineva înregistrează şi nu ştiu dacă a fost Sebastian Ghiţă sau altcineva. În al doilea rând, nu am autorizat pe nimeni ca, dacă a înregistrat ceva, să facă publice acele discuţii private şi în al treilea rând marea problemă este dacă cel care m-a înregistrat m-a înregistrat având un mandat de la o instituţie a statului sau a făcut-o din proprie iniţiativă”, a declarat Băsescu joi, la Parlament. Întrebat dacă putea fi influenţată Camelia Bogdan în acel dosar, Băsescu a spus: „Exclus”.