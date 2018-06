Un tânăr băut şi drogat conducea cu viteză pe Centura Capitalei. A fost amendat cu 1.750 lei şi s-a ales cu dosar penal

La un moment dat au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism ce se deplasa cu încălcarea limitei de viteză, dar conducătorul acestuia a a refuzat să oprească şi a virat dreapta intrând pe câmp.

Agenţii plecat în urmărirea autoturismului, şoferul abandonând maşina şi fugind împreună cu cei doi pasageri. Cei trei au fost prinşi şi imobilizaţi. Şoferul a fost identificat, are 27 de ani şi în urma testatarii cu aparatul alcooltest a prezentat o valoare de 0,26 la mie alcool pur în aerul expirat.





În plus, la testarea cu aparatul Drug test acesta a reacţionat pozitiv. În urma controlul autoturismului, în habitaclu a fost identificată şi o anumită cantitate de materie vegetală uscată, ce a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor. Tânărul a fost condus la sediul Brigăzii Rutiere pentru audieri. A fost sancţionat contravenţional cu suma de 1750 lei şi a fost întocmit şi dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe".