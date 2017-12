Uber ar putea fi interzis în Capitală

UPDATE Vasile Ştefănescu, preşedintele COTAR, a declarat pentru Adevărul că edilul Capitalei va promova o hotărâre de consiliu în care va aduce o serie de modificări legislaţiei. “Noi nu avem nimic cu aplicaţiile de acest gen. Uber sau altele. Noi ne dorim ca toată lumea să fie în legalitate. Problema noastră este că, prin această reglementare a Consiliului General, numai Bucureştiul va intra în legalitate. Astfel, platformele de gen vor funcţiona ca şi până acum în ţară. Asta pentru că, deşi am negociat la Guvern încă din luna aprilie a acestui an şi am avut promisiunea că va fi promovată o Ordonanţă de urgenţă, reglementarea nu s-a dat nici până în ziua de astăzi. Ne-au păcălit”.





Taximetriştii vor avea ţinută decentă şi nu vor refuza curse





Vasile Ştefănescu a mai arătat că printre modificările de legislaţie promise de Gabriela Firea se va afla şi reglementarea tinutei şi a conduitei taximetriştilor. Vor fi obligaţi să aibă ţinută decentă, limbaj civilizat şi le va fi strict interzis să refuze curse.





Ştirea iniţială





Edilul- Sef a garantat ca vor fi luate toate masurile legale, astfel incat legislatia de specialitate in vigoare sa fie respectata de toti cei care practica activitatea de taximetrie in Capitala. “Concret, prin noul regulament vor fi interzise toate formele de practicare a taximetriei care nu se încadrează în prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi în cele ale HCGMB 78/2008 şi ale Codului Fiscal. Toţi cei care practică activitatea de taxi în Capitală vor fi obligaţi să respecte acest regulament. Îi anunţ pe toţi cei care practică taximetria că ne vom asigura, prin departamentele de resort, că acest regulament va fi respectat în integralitate”, a declarat edilul Capitalei, potrivit RomâniaTV.