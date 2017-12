Tudorel Toader: Mi se pare firesc ca în lege să existe o prevedere care să îl responsabilizeze pe magistrat

"Sinonime putem găsi multe, ideea este una singură: în România, nimeni nu e deasupra legii. În România, cine greşeşte plăteşte. Prin urmare, avem două trepte, două garanţii de ordin de constituţional, care spun aşa: că statul răspunde pentru despăgubirile materiale, cauzate prin gravă neglijenţă şi rea-credinţă — prin urmare, cetăţeanul care e victima unei erori judiciare are garanţia că statul îl despăgubeşte — după care statul se întoarce împotriva magistratului şi mai urcă o treaptă, o garanţie. Dacă magistratul a acţionat cu rea credinţă, gravă neglijenţă, atunci magistratul va fi tras la răspundere şi statul se îndreaptă, trebuie să se îndrepte — nu că are dreptul şi are posibilitatea. Pentru că — să nu uităm un lucru: de ani de zile, atâtea erori judiciare am văzut, de ani de zile, niciodată, Ministerul Finanţelor nu s-a încercat măcar să se întoarcă împotriva unui magistrat", a precizat ministrul într-o declaraţie acordată presei la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.